UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Эти кухонные секреты помогают экономить: о таких тонкостях знают немногие

Автор: Анна Шиканова

Приготовление пищи порой превращает вашу кухню в поле битвы. И порой даже проверенные блюда бывают ненамеренно испорчены. Но есть секреты от поваров, о которых знают немногие. Эти лайфхаки помогут вам сэкономить и спасти блюда.

Какие кухонные секреты нужно знать каждому – читайте ниже.

Спасаем блюдо от лишнего жира

Бывает, что блюдо неожиданно становится очень наваристым. Исправить это очень легко – с помощью кубиков льда и салфеток. Заверните лед в салфетку и проведите ею по поверхности блюда. Лед притянет плавающий жир, и он останется на салфетке.

Пищевая пленка рвется

Вы будете удивлены, но многие повара хранят пищевую пленку в холодильнике. Так она меньше прилипает, не рвется и не тянется.

От лука слезятся глаза

Намочить нож и луковицу пробовали все – этот метод не всегда работает. Есть еще один – положите лук перед нарезкой в морозилку на 30 минут. В салаты такой лук потом не пойдет, а вот для варки или жарки – запросто.

Желток в яичнице быстро твердеет

Налейте в сковороду воды на край. Накройте сковороду плотной крышкой, четко по размеру. Вода быстро превратиться в пар и приготовит вашу яичницу. На желтках будет пленка, а внутри они останутся жидкими.

Красивый бульон

Чтобы ваш бульон стал классического золотистого цвета, киньте в воду неочищенную луковицу при варке. Через минут 40 можете ее вытащить.

Если при варке бульона пенка ушла на дно – залейте в кастрюлю немного холодной воды – она снова поднимется.

Не оставляйте в бульоне лавровый лист – он может испортить вкус. Добавьте его при варке, а потом вытащите.

Жарим овощи

Лук и морковь стоит обжаривать с щепоткой сахара – так вы получите сочный вкус и красивый цвет. Если жарите лук один – посыпьте его слегка мукой.

Мясо без брызг

Чтобы мясо не брызгало соком в разные стороны при жарке – промокните его салфеткой перед тем, как отправить на сковороду.

Чтобы торт не черствел

Разрезанный торт или кекс не будет черстветь в холодильнике, если к отрезанной стороне зубочистками прикрепить кусочки хлеба зубочистками.

Чтобы лук не портился

Чтобы лук и чеснок дольше оставались свежими, храните их в перфорированных бумажных пакетах – так вы продлите им жизнь на два месяца.

Чтобы фасоль не темнела

Фасоль не потемнеет, если вы будете ее варить в открытой кастрюле и без крышки.

Сочные котлеты

Чтобы фарш вышел сочным, нужно добавить в него поровну слегка обжаренного лука и сырого мелко нарубленного, а также немного сырого картофеля.

Напомним, ранее мы рассказывали о полезных кухонных хитростях.

А также мы рассказывали о полезных лайфаках при оформлении сертификата вакцинации в "Дие".

Читайте РБК-Украина в Google News
лайфхакЗдоровая еда