Кухонні забобони: коли розбитий посуд означає щастя, а коли - лихо

Розбити посуд на кухні

Посуд на кухні може розбиватися з різних причин, і це може бути як випадковістю, так і знаком. Що може означати розбитий посуд у повсякденному житті:

Розбитий посуд від гніву. Якщо ви розбили тарілку або чашку в гніві, це може сигналізувати про можливі фінансові проблеми і сварки з близькими людьми.

Якщо ви розбили тарілку або чашку в гніві, це може сигналізувати про можливі фінансові проблеми і сварки з близькими людьми. Скляний посуд. Розбитий стакан може символізувати удачу для власника. Але якщо склянка розбилася не з вашої вини, це може означати, що вам заздрять.

Розбитий стакан може символізувати удачу для власника. Але якщо склянка розбилася не з вашої вини, це може означати, що вам заздрять. Посуд коханої людини. Якщо жінка розбиває склянку свого чоловіка або хлопця, це може бути знаком наявності суперниці.

Якщо жінка розбиває склянку свого чоловіка або хлопця, це може бути знаком наявності суперниці. Розбита склянка у бізнесмена. Якщо склянку розбиває бізнесмен, це може бути ознакою успіху у справах.

Якщо склянку розбиває бізнесмен, це може бути ознакою успіху у справах. Розбита дитяча чашка. Розбита дитяча чашка може вказувати на негативний вплив або пристріт.

Розбита дитяча чашка може вказувати на негативний вплив або пристріт. Розбита склянка у жінки. Якщо жінка випадково розбила склянку свого чоловіка або коханого, це може вказувати на появу суперниці.

Що робити, якщо посуд тріскається сам по собі

Якщо ви помітили, що посуд тріскається або розбивається сам по собі, це може бути знаком, що варто звернути увагу на ваше життя:

Тріщини на посуді. Можуть вказувати на можливі фінансові труднощі або випробування. Згідно з фен-шуй, тріщини поглинають енергію і удачу.

Можуть вказувати на можливі фінансові труднощі або випробування. Згідно з фен-шуй, тріщини поглинають енергію і удачу. Посуд б'ється сам по собі. Якщо посуд розбивається без зовнішнього втручання, це може бути сигналом від домовика. Щоб припинити такі витівки, спробуйте задобрити домовика: поставте в кутку кухні блюдце з молоком і трохи солодощів.

Якщо посуд розбивається без зовнішнього втручання, це може бути сигналом від домовика. Щоб припинити такі витівки, спробуйте задобрити домовика: поставте в кутку кухні блюдце з молоком і трохи солодощів. Посуд як провідник негативу. Є також думка, що розбився посуд може бути свого роду провідником негативної енергії. Коли в домі накопичується забагато негативу, посуд може тріскатися, очищаючи простір від "нечистої" енергетики і можливих бід.

Чому не можна зберігати вдома посуд з тріщинами

У багатьох із нас є старий посуд з тріщинами, який зберігається з сентиментальних причин або просто через звичку. Проте, зберігання такого посуду може мати негативні наслідки:

Залучення самотності. Вважається, що тріснутий посуд може символізувати самотність і притягувати до вас негативні емоції та ситуації.

Вважається, що тріснутий посуд може символізувати самотність і притягувати до вас негативні емоції та ситуації. Втрата удачі та фінансового благополуччя. Посуд з дефектами може вплинути на вашу удачу. Тріщинки та інші пошкодження на тарілках і чашках можуть приваблювати бідність або фінансові труднощі.

Щоб уникнути цих неприємностей, рекомендується періодично переглядати свій посуд і викидати всі пошкоджені предмети. Найкраще робити це на початку нового місяця, щоб очистити простір від негативної енергії.