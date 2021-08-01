Кухонная техника, о покупке которой мы больше всего жалеем: на что не стоит тратить деньги

Яйцеварка

Сварить одно яйцо или парочку можно в обычной небольшой кастрюле с водой. С этой простой задачей справиться даже ребенок. А вот целый агрегат для варки яиц обычно радует только вначале, потом он пылится в шкафу или занимает много места на кухне.

Тостер

20 лет назад тостеры были очень популярны и во всех заграничных фильмах в них готовили прекрасные гренки на завтрак. Сейчас тостерами пользуются только преданные любители хрустящего поджаренного хлеба. Кстати, тостеры со временем заменили бутербродницами, где тосты выходят намного вкуснее. Кроме того, есть еще сковородка и духовка.

Йогуртница

Функции этого девайса уже давно стали использовать в мультиварках, пароварках и скороварках. Отдельно покупать йогуртницу особо смысла нет. Мыть его после использования очень долго, места занимает много. Этот аппарат актуален только для мам с маленькими детьми, но и то – недолго.

Фритюрница

Обладатели этой техники были разочарованы, так как девайс не стал постоянным жителем кухни. Хрустящей картошки фри хочется многим, но вот жарить ее ежедневно нет смысла – слишком вредная пища. На один заход нужно вылить полбутылки масла, которое и так сейчас дорогое. И если не использовать это масло сразу снова, то его нужно просто вылить. Дешевле сделать мини-фритюр в обычной кастрюле или купить, когда очень хочется, готовый фаст-фуд.

Фондюшница

Этот агрегат часто дарят в качестве презента и использовать его есть смысл только для большой семьи или компании. Разогревать фондюшницу, покупать разные сыры в больших количествах, топить шоколад на большую компанию – все это сильно утомляет хозяев и фондюшница через некоторое время отправляется пылиться в шкаф. Дешевле заказать блюдо в ресторане, чем хранить этот девайс ради одной вечеринки в год.