Кухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов Укрзализныци

Что внутри дома на колесах от Укрзализныци

В таком вагоне-салоне есть кухня, большой санузел, просторное спальное купе, а также большой зал для переговоров. Кроме того, он обустроен специальными купе для охраны и служебного персонала. Всего количество спальных мест составляет от 5 до 11 (в зависимости от конструкции вагона).

Заказать вагоны-салоны можно из таких городов, как Киев, Львов, Одесса, Харьков и Днепр.

Кто арендует такие вагоны?

Интересно, что такие вагоны-салоны пользуются популярностью среди украинцев. В Укрзализныце говорят, что довольно часто их заказывают, например, семьи с детьми, которые едут к морю на отдых, или же в вагонах празднуют девичники и дни рождения в компании друзей.

Сколько стоит такое удовольствие?

Если вы захотите прокатиться в таком шикарном вагоне, то вам придется заплатить около 12 тыс. грн. И все равно - вы едете один или с компанией.

За каждый заказанный специальный вагон-салон оплачивается стоимость проезда 11 взрослых пассажиров по тарифу мягкого вагона с двухместными купе "СВ" соответствующей категории поезда.

Как заказать отель на колесах?

Заказать услугу следует заблаговременно, но не позднее чем за 5 рабочих дней до отправления поезда, и подать письменную заявку. В заявке необходимо указать дату отправления поезда, станцию отправления и станцию назначения, проезд в направлении "туда", "обратно" или "туда и обратно".

Все фото: uz.gov.ua