Куди звернутися за безкоштовними ліками для людей із хворою психікою: інструкція
Ліки для людей з порушеннями психіки, поведінки та епілепсією включені до програми "Доступні ліки". Українці з цими діагнозами можуть одержати необхідні препарати безкоштовно або з доплатою. Вартість ліків аптеці відшкодуватиме Національна служба здоров'я України.
Про це громадянам країни розповіли у Національній службі здоров'я.
Як отримати ліки?
При розладах психіки та поведінки ліки призначає психіатр – для звернення не потрібно. Лікар складе план лікування та випише перший рецепт на "Доступні ліки".
При епілепсії слід звернутися до невролога чи психіатра. Лікар-фахівець також створить план лікування та випише рецепт.
На час військового стану лікар може виписати як електронний, так і паперовий напрямок.
За такими рецептами можна звертатися до лікаря первинної допомоги. Лікар зможе виписати рецепт на основі плану лікування, який раніше призначив лікар-спеціаліст.
З рецептом можна звернутися до будь-якої аптеки, незалежно від місця реєстрації. Головна умова – наявність договору щодо НСЗУ. Дізнатися таку аптеку можна за наклейкою "Доступні ліки".
Інструкція для отримання ліків
Покажіть рецепт працівникові аптеки. Аптекар пропонує наявні препарати, що містять потрібну діючу речовину. А також повідомить який препарат повністю безкоштовний, а за який потрібно доплатити. Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.
Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна:
- через дашборд на сайті НСЗУ
- У меню зліва виберіть ваше село і потрібний напрямок програми реімбурсації.
- Зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
Нагадаємо, що провізор розповів, що покласти у домашню аптечку на всі випадки життя.
Раніше ми розповідали, як лікуватись,якщо немає грошей.