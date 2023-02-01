Куда обратиться за бесплатными лекарствами для людей с больной психикой: инструкция

Лекарства для людей с нарушениями психики, поведения и эпилепсией включены в программу "Доступные лекарства". Украинцы с этими диагнозами могут получить необходимые препараты бесплатно или с доплатой. Стоимость лекарств аптеке возместит Национальная служба здоровья Украины.

Об этом гражданам страны рассказали в Национальной службе здоровья.

Как получить лекарства?

При расстройствах психики и поведения лекарство назначает психиатр – для обращения направление не требуется. Врач составит план лечения и выпишет первый рецепт на "Доступное лекарство".

При эпилепсии следует обратиться к неврологу или психиатру. Врач-специалист также создаст план лечения и выпишет рецепт.

На время военного положения врач может выписать как электронное, так и бумажное направление.

За следующими рецептами можно обращаться к врачу первичной помощи. Врач сможет выписать рецепт на основе плана лечения, которое ранее назначил врач-спциалист.

С рецептом можно обратиться в любую аптеку, независимо от места регистрации. Главное условие – наличие договора по НСЗУ. Узнать такую ​​аптеку можно по наклейке "Доступное лекарство".

Инструкция для получения лекарств

Покажите рецепт работнику аптеки. Аптекарь предлагает имеющиеся препараты, содержащие нужное действующее вещество. А также сообщит, какой препарат полностью бесплатный, а за какой нужно доплатить. Стоимость лекарства аптеке возместит НСЗУ.

Найти ближайшую аптеку с договором с НСЗУ можно: