Куди зникають шкарпетки в машинці під час прання: ось як цього можна уникнути

Багатьом знайома проблема зникнення шкарпеток після прання в пральній машині. Є безліч різноманітних причин цього явища і версій можливого місцеперебування цих предметів гардероба.
Про це пише SantePlus.
У пральній машині дійсно є місце, яке є ідеальним "притулком" для втрачених шкарпеток. Саме туди вони найімовірніше потрапляють, якщо пральна машина перевантажена..
Шкарпетки, а також дрібний одяг, монети та інші дрібні предмети під час прання та обертальним рухом потрапляють до країв, де розташовані ущільнювачі дверцят.
У цей момент є невеликий простір, куди шкарпетки потрапляють круговими рухами. Саме там можна знайти усі загублені речі.
Також однією з найбільш поширених причин зникнення виявлених речей в пральній машині може виявитися постільна білизна, в яку шкарпетки нерідко забиваються при пранні.
Варто класти спідню білизну і весь дріб'язок в окремий мішечок. Його можна купити або зшити власноруч з якихось залишків тканини або сітки. Так вам не доведеться шукати зниклі шкарпетки по всій пралці.
При пранні в машині періодично відбувається засмічення приладу різними дрібними предметами. Крім шкарпеток це можуть бути монети, шпильки та ґудзики. Якщо це сталось, то пральна машинка в процесі роботи може видавати характерні скрипучі звуки.
Якщо своєчасно не очистити прилад, то це призведе до серйозної поломки.
Раніше ми повідомляли, чому досвідчені господині не рекомендують використовувати режим швидкого прання.
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