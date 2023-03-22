Куди зникають шкарпетки в машинці під час прання: ось як цього можна уникнути

Куди діваються шкарпетки

У пральній машині дійсно є місце, яке є ідеальним "притулком" для втрачених шкарпеток. Саме туди вони найімовірніше потрапляють, якщо пральна машина перевантажена..

Шкарпетки, а також дрібний одяг, монети та інші дрібні предмети під час прання та обертальним рухом потрапляють до країв, де розташовані ущільнювачі дверцят.

У цей момент є невеликий простір, куди шкарпетки потрапляють круговими рухами. Саме там можна знайти усі загублені речі.

Також однією з найбільш поширених причин зникнення виявлених речей в пральній машині може виявитися постільна білизна, в яку шкарпетки нерідко забиваються при пранні.

Як уникнути проблеми

Варто класти спідню білизну і весь дріб'язок в окремий мішечок. Його можна купити або зшити власноруч з якихось залишків тканини або сітки. Так вам не доведеться шукати зниклі шкарпетки по всій пралці.

При пранні в машині періодично відбувається засмічення приладу різними дрібними предметами. Крім шкарпеток це можуть бути монети, шпильки та ґудзики. Якщо це сталось, то пральна машинка в процесі роботи може видавати характерні скрипучі звуки.

Якщо своєчасно не очистити прилад, то це призведе до серйозної поломки.