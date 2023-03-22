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Куди зникають шкарпетки в машинці під час прання: ось як цього можна уникнути

Чому у пральній машині зникають шкарпетки (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багатьом знайома проблема зникнення шкарпеток після прання в пральній машині. Є безліч різноманітних причин цього явища і версій можливого місцеперебування цих предметів гардероба.

Про це пише SantePlus.

Куди діваються шкарпетки

У пральній машині дійсно є місце, яке є ідеальним "притулком" для втрачених шкарпеток. Саме туди вони найімовірніше потрапляють, якщо пральна машина перевантажена..

Шкарпетки, а також дрібний одяг, монети та інші дрібні предмети під час прання та обертальним рухом потрапляють до країв, де розташовані ущільнювачі дверцят.

У цей момент є невеликий простір, куди шкарпетки потрапляють круговими рухами. Саме там можна знайти усі загублені речі.

Також однією з найбільш поширених причин зникнення виявлених речей в пральній машині може виявитися постільна білизна, в яку шкарпетки нерідко забиваються при пранні.

Як уникнути проблеми

Варто класти спідню білизну і весь дріб'язок в окремий мішечок. Його можна купити або зшити власноруч з якихось залишків тканини або сітки. Так вам не доведеться шукати зниклі шкарпетки по всій пралці.

При пранні в машині періодично відбувається засмічення приладу різними дрібними предметами. Крім шкарпеток це можуть бути монети, шпильки та ґудзики. Якщо це сталось, то пральна машинка в процесі роботи може видавати характерні скрипучі звуки.

Якщо своєчасно не очистити прилад, то це призведе до серйозної поломки.

Раніше ми повідомляли, чому досвідчені господині не рекомендують використовувати режим швидкого прання.

Також ми писали, які речі не можна класти до пральної машинки.

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