Куди зник телеведучий Олексій Дівєєв-Церковний: Потап розкрив його місцезнаходження

Коротка біографія

Олексій Дівєєв-Церковний народився 5 березня 1976 року в Конотопі, Сумська область. Його батьки - військові. Родина часто переїздила, тому він змінював школи, зокрема навчався в Сирії. Закінчив факультет кібернетики Київського національного університету імені Т. Шевченка, отримавши диплом магістра прикладної математики та кібернетики.

Паралельно з навчанням працював моделлю, ставши переможцем конкурсів "Чарівна голка" та "Містер року-1996". З серпня 1998 року почав працювати на телеканалі "Інтер", де зокрема вів рубрику світської хроніки, прогноз погоди та розповідав про кіно. У 2007 році залишив телебачення і зайнявся продюсерською діяльністю в кіно та на конкурсі "Міс Україна-Всесвіт". У 2012-му став переможцем проєкту "Останній герой. Друга висадка".

Олексій Дівєєв-Церковний в молоді роки (фото: instagram.com/diveyeff)

Пробував себе й в політиці, балотуючись на посаду мера Чернігова у 2006-му. У 2013-му Олексій хрестився у Свято-Преображенській церкві на Київщині. Його хрещеними батьками стали проросійський політик Михайло Добкін та російська акторка Лариса Удовиченко.

Дівєєв-Церковний (фото: instagram.com/diveyeff)

Мовчазна позиція в розпал війни

З початком повномасштабного вторгнення Росії Дівєєв-Церковний обрав не висловлюватися про війну. Він поїхав з України незадовго до подій і вже не повертався. В травні 2022-го збурив мережу спільним фото з колишньою дружиною мера Києва Наталією у Німеччині. У підписі вона зазначила, що ведучий входить до числа українців, які були "вимушені покинути" Україну через повномасштабне вторгнення РФ. У відповідь на запитання користувачів він пояснив, що 25 лютого 2022 року мав повертатися з відрядження, але через початок війни це стало неможливим. Його слова викликали нерозуміння - люди нагадували, що існували інші можливості для повернення.

Дівєєв-Церковний з Наталією Кличко (фото: facebook.com/nataliaklitschkoofficial)

У 2023-му він оскандалився ностальгією за радянськими часами. Дівєєв-Церковний залишив коментар, у якому ідеалізував СРСР, під дописом співачки Марії Бурмаки про важливість боротьби за національну ідентичність. Він заявив, що "тоді жили дружно", ніяких заборон не було - були навчальні заклади на вибір та українські теле- і радіоканали.

У своїх соцмережах ексведучий постить переважно кадри з відпочинку. Проте не обходиться й без спільних світлин з людьми, які висловлювали підтримку Україні, чи навіть з Папою Римським.

Франк Пітер Вайлд та Олексій Дівєєв-Церковний (фото: instagram.com/diveyeff)

Де зараз Олексій Дівєєв-Церковний

Відомо, що він проживав в Латвії та Німеччині, а днями засвітився на футбольному матчі Ліги націй між збірними України та Бельгії в іспанському місті Мурсія. Там він зустрів ще одного "вимушеного втікача" Потапа, який і поділився спільним фото зі стадіону.

Дівєєв-Церковний та Потап в Іспанії (фото: instagram.com/real_potap)

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