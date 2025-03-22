Куда исчез телеведущий Алексей Дивеев-Церковный: Потап раскрыл его местонахождение

Краткая биография

Алексей Дивеев-Церковный родился 5 марта 1976 года в Конотопе, Сумская область. Его родители - военные. Семья часто переезжала, поэтому он менял школы, в частности учился в Сирии. Окончил факультет кибернетики Киевского национального университета имени Т. Шевченко, получив диплом магистра прикладной математики и кибернетики.

Параллельно с учебой работал моделью, став победителем конкурсов "Чарівна голка" и "Містер року-1996". С августа 1998 года начал работать на телеканале "Интер", где в частности вел рубрику светской хроники, прогноз погоды и рассказывал о кино. В 2007 году оставил телевидение и занялся продюсерской деятельностью в кино и на конкурсе "Міс Україна-Всесвіт". В 2012-м стал победителем проекта "Останній герой. Друга висадка".

Алексей Дивеев-Церковный в молодые годы (фото: instagram.com/diveyeff)

Пробовал себя и в политике, баллотируясь на пост мэра Чернигова в 2006-м. В 2013-м Алексей крестился в Свято-Преображенской церкви на Киевщине. Его крестными родителями стали пророссийский политик Михаил Добкин и российская актриса Лариса Удовиченко.

Дивеев-Церковный (фото: instagram.com/diveyeff)

Молчаливая позиция в разгар войны

С началом полномасштабного вторжения России Дивеев-Церковный выбрал не высказываться о войне. Он уехал из Украины незадолго до событий и уже не возвращался. В мае 2022-го он возмутил сеть совместным фото с бывшей женой мэра Киева Натальей в Германии. В подписи она отметила, что ведущий входит в число украинцев, которые были "вынуждены покинуть" Украину из-за полномасштабного вторжения РФ. В ответ на вопросы пользователей он объяснил, что 25 февраля 2022 года должен был возвращаться из командировки, но из-за начала войны это стало невозможным. Его слова вызвали непонимание - люди напоминали, что существовали другие возможности для возвращения.

Дивеев-Церковный с Натальей Кличко (фото: facebook.com/nataliaklitschkoofficial)

В 2023-м он оскандалился ностальгией по советским временам. Дивеев-Церковный оставил комментарий, в котором идеализировал СССР, под сообщением певицы Марии Бурмаки о важности борьбы за национальную идентичность. Он заявил, что "тогда жили дружно", никаких запретов не было были учебные заведения на выбор и украинские теле- и радиоканалы.

В своих соцсетях экс-ведущий постит преимущественно кадры с отдыха. Однако не обходится и без совместных фотографий с людьми, которые выражали поддержку Украине, или даже с Папой Римским.

Франк Питер Уайлд и Алексей Дивеев-Церковный (фото: instagram.com/diveyeff)

Где сейчас Алексей Дивеев-Церковный

Известно, что он проживал в Латвии и Германии, а на днях засветился на футбольном матче Лиги наций между сборными Украины и Бельгии в испанском городе Мурсия. Там он встретил еще одного "вынужденного беглеца" Потапа, который и поделился совместным фото со стадиона.

Дивеев-Церковный и Потап в Испании (фото: instagram.com/real_potap)

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