Куди покласти яйця, щоб вони зберігалися свіжими набагато довше

Яйця - один з найпопулярніших продуктів харчування, який використовується в багатьох стравах. Однак, не всі знають, як правильно зберігати яйця, щоб вони довше залишалися свіжими
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, куди краще покласти яйця, щоб зберегти їхню свіжість якомога довше.
Найкраще місце для зберігання яєць - холодильник. Оптимальна температура для приладу має становити від 0 до 4 градусів. В таких умовах яйця можуть зберігати свіжість близько 60 днів або інший зазначений на упаковці термін.
Якщо температура в холодильнику занадто висока, яйця швидше псуються. Крім того, висока температура може вплинути на якість білка та жовтка, роблячи їх менш смачними.
Проте, щоб яйця в холодильнику зберігалися довго, варто дотримуватися ще деяких умов:
Яйця не варто зберігати у дверцятах холодильника (ілюстративне фото: Freepik)
Крім цього, велике значення для тривалості зберігання яєць має і їхній стан. Не варто зберігати яйця з тріщинами - це може призвести до потрапляння бактерій в білок та жовток, псування продукту, а також отруєння при вживанні страви з такого яйця.
Для тривалого зберігання яйця можна заморозити. Але умови відрізняються від зберігання в холодильнику.
Насамперед яйця не можна заморожувати в шкарлупі - через вплив температури рідина розширюється та може пробити оболонку. Через тріщини в білок та жовток можуть потрапити бактерії.
Тому для заморозки використовують лише білок та жовток - окремо або збиті разом до однорідної консистенції. Крім цього, для зберігання в морозилці придатні лише чисті та свіжі яйця.
Перевірити, чи не протухло яйце, можна за допомогою занурення яйця у воду. Якщо воно спливає - яйце зіпсоване, його в жодному разі не слід використовувати в їжу.
Заморожувати яйця потрібно без шкарлупи (ілюстративне фото: Freepik)
Білки зі свіжих яєць розливають в контейнери для заморожування, щільно закривають і ставлять в морозилку. Для швидшого розморожування та легшого відмірювання радять використовувати стандартні форми для льоду.
Яєчний жовток стає густішим при заморожуванні, тому його рекомендують змішати з 1/8 ч. л. солі та 1/2 ч. л. цукру - така кількість інгредієнтів потрібна для 4 жовтків.
Для розмороження яйця перекладають з морозилки в холодильник, а потім одразу готують. Втім, не варто зберігати яйця в морозилці довше зазначеного на упакуванні терміну.
До того ж використовувати заморожені яйця можна лише у ретельно приготованих стравах, наприклад у випічці. Для того, щоб зробити омлет або просто зварити яйця, краще зберігати їх в холодильнику.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: The Spruce Eats, Healthline, The Incredible Egg, Ясенсвіт.