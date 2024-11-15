Куди покласти яйця, щоб вони зберігалися свіжими набагато довше

В холодильник

Найкраще місце для зберігання яєць - холодильник. Оптимальна температура для приладу має становити від 0 до 4 градусів. В таких умовах яйця можуть зберігати свіжість близько 60 днів або інший зазначений на упаковці термін.

Якщо температура в холодильнику занадто висока, яйця швидше псуються. Крім того, висока температура може вплинути на якість білка та жовтка, роблячи їх менш смачними.

Проте, щоб яйця в холодильнику зберігалися довго, варто дотримуватися ще деяких умов:

Зберігати яйця на полиці. Хоча багато людей зазвичай зберігають яйця в дверцятах холодильника, це насправді не найкраще місце. Дверцята зазнають постійних коливань температури при відкритті, що може негативно впливати на свіжість яєць. Яйця краще зберігати в центральній частині холодильника, де температура найбільш стабільна.

Хоча багато людей зазвичай зберігають яйця в дверцятах холодильника, це насправді не найкраще місце. Дверцята зазнають постійних коливань температури при відкритті, що може негативно впливати на свіжість яєць. Яйця краще зберігати в центральній частині холодильника, де температура найбільш стабільна. Зберігати яйця в оригінальній упаковці. Зберігання яєць в магазинній картонній упаковці або в контейнері - найкращий спосіб для довготривалого збереження свіжості. Упаковка захищає яйця від механічних пошкоджень, а також мінімізує вплив зовнішніх факторів, таких як волога чи запахи інших продуктів у холодильнику.

Зберігання яєць в магазинній картонній упаковці або в контейнері - найкращий спосіб для довготривалого збереження свіжості. Упаковка захищає яйця від механічних пошкоджень, а також мінімізує вплив зовнішніх факторів, таких як волога чи запахи інших продуктів у холодильнику. Не мити яйця перед зберіганням. Миття може призвести до того, що природна захисна плівка на шкаралупі, яка допомагає запобігти проникненню бактерій, буде зруйнована. Вода може також сприяти утворенню плісняви, що призведе до швидшого псування яєць.

Миття може призвести до того, що природна захисна плівка на шкаралупі, яка допомагає запобігти проникненню бактерій, буде зруйнована. Вода може також сприяти утворенню плісняви, що призведе до швидшого псування яєць. Зберігати яйця гострим кінцем вниз. Завдяки цьому повітряна камера не буде тиснути на вміст яйця, що продовжує термін зберігання.

Яйця не варто зберігати у дверцятах холодильника (ілюстративне фото: Freepik)

Крім цього, велике значення для тривалості зберігання яєць має і їхній стан. Не варто зберігати яйця з тріщинами - це може призвести до потрапляння бактерій в білок та жовток, псування продукту, а також отруєння при вживанні страви з такого яйця.

В морозилку

Для тривалого зберігання яйця можна заморозити. Але умови відрізняються від зберігання в холодильнику.

Насамперед яйця не можна заморожувати в шкарлупі - через вплив температури рідина розширюється та може пробити оболонку. Через тріщини в білок та жовток можуть потрапити бактерії.

Тому для заморозки використовують лише білок та жовток - окремо або збиті разом до однорідної консистенції. Крім цього, для зберігання в морозилці придатні лише чисті та свіжі яйця.

Перевірити, чи не протухло яйце, можна за допомогою занурення яйця у воду. Якщо воно спливає - яйце зіпсоване, його в жодному разі не слід використовувати в їжу.

Заморожувати яйця потрібно без шкарлупи (ілюстративне фото: Freepik)

Білки зі свіжих яєць розливають в контейнери для заморожування, щільно закривають і ставлять в морозилку. Для швидшого розморожування та легшого відмірювання радять використовувати стандартні форми для льоду.

Яєчний жовток стає густішим при заморожуванні, тому його рекомендують змішати з 1/8 ч. л. солі та 1/2 ч. л. цукру - така кількість інгредієнтів потрібна для 4 жовтків.

Для розмороження яйця перекладають з морозилки в холодильник, а потім одразу готують. Втім, не варто зберігати яйця в морозилці довше зазначеного на упакуванні терміну.

До того ж використовувати заморожені яйця можна лише у ретельно приготованих стравах, наприклад у випічці. Для того, щоб зробити омлет або просто зварити яйця, краще зберігати їх в холодильнику.