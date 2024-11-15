Куда положить яйца, чтобы они хранились свежими гораздо дольше

В холодильник

Лучшее место для хранения яиц - холодильник. Оптимальная температура прибора должна составлять от 0 до 4 градусов. В таких условиях яйца могут сохранять свежесть около 60 дней или другой указанный на упаковке срок.

Если температура в холодильнике слишком высока, яйца быстрее портятся. Кроме того, высокая температура может оказать влияние на качество белка и желтка, делая их менее вкусными.

Однако, чтобы яйца в холодильнике хранились долго, следует соблюдать еще некоторые условия:

Хранить яйца на полке. Хотя многие люди обычно хранят яйца в дверце холодильника, это на самом деле не самое лучшее место. Дверцы испытывают постоянные колебания температуры при открытии, что может негативно влиять на свежесть яиц. Яйца лучше хранить в центральной части холодильника, где температура наиболее стабильна.

Хотя многие люди обычно хранят яйца в дверце холодильника, это на самом деле не самое лучшее место. Дверцы испытывают постоянные колебания температуры при открытии, что может негативно влиять на свежесть яиц. Яйца лучше хранить в центральной части холодильника, где температура наиболее стабильна. Хранить яйца в оригинальной упаковке. Хранение яиц в магазинной картонной упаковке или в контейнере - лучший способ для длительного сохранения свежести. Упаковка защищает яйца от механических повреждений, а также минимизирует воздействие внешних факторов, таких как влага или запахи других продуктов в холодильнике.

Хранение яиц в магазинной картонной упаковке или в контейнере - лучший способ для длительного сохранения свежести. Упаковка защищает яйца от механических повреждений, а также минимизирует воздействие внешних факторов, таких как влага или запахи других продуктов в холодильнике. Не мыть яйца перед хранением. Мытье может привести к тому, что естественная защитная пленка на скорлупе, помогающая предотвратить проникновение бактерий, будет разрушена. Вода может также способствовать образованию плесени, что приведет к более быстрой порче яиц.

Мытье может привести к тому, что естественная защитная пленка на скорлупе, помогающая предотвратить проникновение бактерий, будет разрушена. Вода может также способствовать образованию плесени, что приведет к более быстрой порче яиц. Хранить яйца острым концом вниз. Благодаря этому воздушная камера не будет давить на содержимое яйца, что продлевает срок хранения.

Яйца не следует хранить в дверце холодильника (иллюстративное фото: Freepik)

Помимо этого, большое значение для продолжительности хранения яиц имеет и их состояние. Не следует хранить яйца с трещинами - это может привести к попаданию бактерий в белок и желток, порче продукта, а также отравлению при употреблении блюда из такого яйца.

В морозилку

Для длительного хранения яйца можно заморозить. Но условия отличаются от хранения в холодильнике.

Прежде всего, яйца нельзя замораживать в скорлупе - из-за воздействия температуры жидкость расширяется и может пробить оболочку. Из-за трещин в белок и желток могут попасть бактерии.

Поэтому для заморозки используют только белок и желток - отдельно или взбитые вместе до однородной консистенции. Кроме того, для хранения в морозилке пригодны только чистые и свежие яйца.

Проверить, не протухло ли яйцо, можно с помощью погружения яйца в воду. Если оно всплывает - яйцо испорчено, его ни в коем случае не следует использовать в пищу.

Замораживать яйца нужно без скорлупы (иллюстративное фото: Freepik)

Белки из свежих яиц разливают в контейнеры для замораживания, плотно закрывают и ставят в морозилку. Для более быстрого размораживания и более легкого отмеривания советуют использовать стандартные формы для льда.

Яичный желток становится гуще при замораживании, поэтому его рекомендуют смешать с 1/8 ч. л. соли и 1/2 ч. л. сахара - такое количество ингредиентов нужно для 4 желтков.

Для размораживания яйца перекладывают из морозилки в холодильник, затем сразу готовят. Впрочем, не следует хранить яйца в морозилке дольше указанного на упаковке срока.

К тому же использовать замороженные яйца можно только в тщательно приготовленных блюдах, например в выпечке. Для того чтобы сделать омлет или просто сварить яйца, лучше хранить их в холодильнике.