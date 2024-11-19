Куди подіти зайву консервацію, яку вже несила їсти

Консервація - чудовий спосіб зберегти продукти на зиму, але іноді буває так, що її стає забагато, а термін зберігання наближається до кінця. Викидати продукти шкода, однак їх можна використати в кулінарії.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало поради про те, як можна використати зайву консервацію.

Що зробити з консервованих продуктів

Перш за все, перед тим, як приймати рішення про подальше використання консервації, обов'язково перевірте термін придатності та стан упаковки.

Якщо банки не мають пошкоджень, на них відсутні здуття або іржа, а також термін придатності ще не минув, то такі консерви можуть бути цілком придатними до вживання.

Зробити салат

Консервовані овочі, такі як кукурудза, горошок чи оливки, ідеально підходять для додавання в салати або закуски. Це також швидкий спосіб урізноманітнити звичний салат без зайвих зусиль.

Адже консервація може бути корисним доповненням до свіжих овочів, додаючи аромату та урізноманітнюючи смак.

Зробити соус

Якщо у вас є залишки овочів або фруктів в консервах, які вже не хочеться просто так вживати, ви можете переробити їх у різноманітні соуси.

Наприклад, з консервованих помідорів легко приготувати томатний соус для супу, а з консервованих перців або грибів зробити смачний соус для м'яса або пасти.

Зробити маринад

Консервовані овочі можна використовувати для маринування м'яса, птиці або овочів. Вони нададуть страві приємного аромату і покращать смак.

Додати в випічку

Консервовані фрукти, варення і джеми - чудовий інгредієнт для солодких пирогів та мафінів. Проте для випічки можна використовувати навіть консервовані овочі та м'ясо - наприклад, для несолодких пирогів або піци.

Консервацію використовують для приготування соусів, паст і випічки (ілюстративне фото: Freepik)

Зробити морозиво

Консервовані фрукти можуть стати чудовою основою для смузі, пюре або навіть домашнього морозива. Для найпростішого морозива достатньо збити консервовані фрукти або ягоди зі згущеним молоком та вершками до однорідної консистенції, а потім заморозити.

Зробити суп

Консервовані овочі можуть стати чудовою основою для супів. Крім цього, консервовані бобові мають чудову особливість, яка значно економить час - їх не потрібно замочувати.

Приготувати рагу

Овочева консервація, наприклад, квасоля та кукурудза, може чудово доповнити смак м'ясної страви. Наприклад, з консервованих овочів можна приготувати овочеве рагу, з використанням різних спецій.

Приготувати пасту

Консервовані гриби, м'ясо або морепродукти можуть стати основою для смачної пасти. Для такої страви консервацію потрібно змішати з відвареними макаронами, за бажанням додавши свіжі або консервовані овочі, а також спеції та зелень.