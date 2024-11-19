Куда девать лишнюю консервацию, которую уже нет сил есть
Консервация - отличный способ сохранить продукты на зиму, но иногда бывает так, что ее становится многовато, а срок хранения близится к концу. Выбрасывать продукты жаль, однако их можно использовать в кулинарии.
РБК-Украина (проект Styler) собрала советы о том, как можно использовать лишнюю консервацию.
Что сделать из консервированных продуктов
Прежде всего, прежде чем принимать решение о дальнейшем использовании консервации, обязательно проверьте срок годности и состояние упаковки.
Если банки не имеют повреждений, на них отсутствуют вздутие или ржавчина, а также срок годности еще не истек, такие консервы могут быть вполне пригодными к употреблению.
Сделать салат
Консервированные овощи, такие как кукуруза, горошек или оливки, идеально подходят для добавления в салаты или закуски. Это также быстрый способ разнообразить привычный салат без лишних усилий.
Ведь консервация может быть полезным дополнением к свежим овощам, добавляя аромат и внося разнообразие во вкус.
Сделать соус
Если у вас есть остатки овощей или фруктов в консервах, которые уже не хочется просто так употреблять, вы можете переделать их во всевозможные соусы.
К примеру, из консервированных помидоров легко приготовить томатный соус для супа, а из консервированных перцев или грибов сделать вкусный соус для мяса или пасты.
Сделать маринад
Консервированные овощи можно использовать для маринования мяса, птицы или овощей. Они придадут блюду приятный аромат и улучшат вкус.
Добавить в выпечку
Консервированные фрукты, варенье и джемы - отличный ингредиент для сладких пирогов и маффинов. Однако для выпечки можно использовать даже консервированные овощи и мясо - например, для несладких пирогов или пиццы.
Консервацию используют для приготовления соусов, паст и выпечки (иллюстративное фото: Freepik)
Сделать мороженое
Консервированные фрукты могут стать отличным основанием для смузи, пюре или даже домашнего мороженого. Для простейшего мороженого достаточно взбить консервированные фрукты или ягоды со сгущенкой и сливками до однородной консистенции, а затем заморозить.
Сделать суп
Консервированные овощи могут стать отличным основанием для супов. Кроме этого, консервированные бобовые имеют отличную особенность, которая значительно экономит время - их не нужно замачивать.
Приготовить рагу
Овощная консервация, например фасоль и кукуруза, может прекрасно дополнить вкус мясного блюда. К примеру, из консервированных овощей можно приготовить овощное рагу, с использованием различных специй.
Приготовить пасту
Консервированные грибы, мясо или морепродукты могут стать основой вкусной пасты. Для такого блюда консервацию нужно смешать с отварными макаронами, по желанию добавить свежие или консервированные овощи, а также специи и зелень.
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При написании материала использовались следующие источники: Serious Eats, The Kitchn, Food Network.