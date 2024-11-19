Куда девать лишнюю консервацию, которую уже нет сил есть

Консервация - отличный способ сохранить продукты на зиму, но иногда бывает так, что ее становится многовато, а срок хранения близится к концу. Выбрасывать продукты жаль, однако их можно использовать в кулинарии.

РБК-Украина (проект Styler) собрала советы о том, как можно использовать лишнюю консервацию.

Что сделать из консервированных продуктов

Прежде всего, прежде чем принимать решение о дальнейшем использовании консервации, обязательно проверьте срок годности и состояние упаковки.

Если банки не имеют повреждений, на них отсутствуют вздутие или ржавчина, а также срок годности еще не истек, такие консервы могут быть вполне пригодными к употреблению.

Сделать салат

Консервированные овощи, такие как кукуруза, горошек или оливки, идеально подходят для добавления в салаты или закуски. Это также быстрый способ разнообразить привычный салат без лишних усилий.

Ведь консервация может быть полезным дополнением к свежим овощам, добавляя аромат и внося разнообразие во вкус.

Сделать соус

Если у вас есть остатки овощей или фруктов в консервах, которые уже не хочется просто так употреблять, вы можете переделать их во всевозможные соусы.

К примеру, из консервированных помидоров легко приготовить томатный соус для супа, а из консервированных перцев или грибов сделать вкусный соус для мяса или пасты.

Сделать маринад

Консервированные овощи можно использовать для маринования мяса, птицы или овощей. Они придадут блюду приятный аромат и улучшат вкус.

Добавить в выпечку

Консервированные фрукты, варенье и джемы - отличный ингредиент для сладких пирогов и маффинов. Однако для выпечки можно использовать даже консервированные овощи и мясо - например, для несладких пирогов или пиццы.

Консервацию используют для приготовления соусов, паст и выпечки (иллюстративное фото: Freepik)

Сделать мороженое

Консервированные фрукты могут стать отличным основанием для смузи, пюре или даже домашнего мороженого. Для простейшего мороженого достаточно взбить консервированные фрукты или ягоды со сгущенкой и сливками до однородной консистенции, а затем заморозить.

Сделать суп

Консервированные овощи могут стать отличным основанием для супов. Кроме этого, консервированные бобовые имеют отличную особенность, которая значительно экономит время - их не нужно замачивать.

Приготовить рагу

Овощная консервация, например фасоль и кукуруза, может прекрасно дополнить вкус мясного блюда. К примеру, из консервированных овощей можно приготовить овощное рагу, с использованием различных специй.

Приготовить пасту

Консервированные грибы, мясо или морепродукты могут стать основой вкусной пасты. Для такого блюда консервацию нужно смешать с отварными макаронами, по желанию добавить свежие или консервированные овощи, а также специи и зелень.