Куди піти у Львові? 5 кафе і ресторанів, які рекомендує Тарас Стадницький: список для гастротуру

У Львові кав’ярні трапляються частіше, ніж аптеки, апоради від зірок щодо гастролокацій - справжній must-have для поціновувачів атмосфери. І якщо рекомендації дає сам Тарас Стадницький - Володька з "VIP Тернопіль" -варто прислухатися.

Актор назвав читачам РБК-Україна (проєкт Styler) 5 улюблених львівських закладів, де любить снідати, обідати, пити каву чи просто зависати з ноутбуком. Тут немає надмірної модності - лише душа, атмосфера й хороша їжа.

5 улюблених закладів Тараса Стадницького у Львові

!FESTrepublic

Це не просто ресторан чи концерт-хол - це цілий мікросвіт для тих, хто хоче більше, ніж просто повечеряти. У 2025 році !FESTrepublic залишається головним креативним простором Львова. Вдень тут можна затишно пообідати, ввечері - послухати живу музику, потрапити на електронну вечірку або стендап-шоу.

У ресторані - сучасна кухня з локальними акцентами: бургери з фермерським м’ясом, авторські стейки, хоспер-меню, крафтове пиво.

!FESTrepublic на вул. Старознесенській, 24-26 (фото: fest.lviv.ua)

Кав’ярня "Галка"

"Галка" на вулиці Ковжуна, 4 - це класика львівської кавової культури. Тут все по-чесному: свіжа мелена кава (переважно власного обсмаження), старі дерев’яні столи, керамічні горнятка і звук ложечки по тарілці з сирником.

У 2025 році "Галка" переживає нову хвилю популярності серед львів’ян, які втомилися від “інстаграмних” кав’ярень.

Кав’ярня "Галка" (фото: facebook.com/galkacofe)

"Цукор"

Кафе, яке користується популярністю серед молодих львів’ян.

Тут готують фірмові сніданки, подають млинці, авокадо-тости, супи і лимонади. Ідеальний варіант для затишного бранчу чи обіду в легкій, креативній атмосфері.

"Цукор" на вулиці Братів Рогатинців, 21 (фото: facebook.com/cukor.ua)

"Сицилійський дворик"

Справжній шматочок Італії у центрі Львова. Ресторан, де готують піцу на тонкому тісті, пасту з морепродуктами та інші страви середземноморської кухні, і де панує дійсно тепла атмосфера.

Це ідеальне місце для тих, хто цінує затишок, добру їжу та спокійний вечір у центрі Міста Лева.

"Сицилійський дворик" на вулиці Богдана Хмельницького, 20 (фото: instagram.com/sicilia.dvorik)

"Промінь"

"Промінь" на вулиці Академіка Гнатюка, 15 - це кафе для тих, хто любить тишу й каву без метушні. Мінімалізм в інтер’єрі, фільтр-кава, смачні десерти, гарні сніданки - тут усе продумано для спокійного початку дня.

Заклад невеликий, але дуже затишний. Ідеально підходить, якщо хочеться "відключитися" від шуму центру, посидіти з ноутбуком чи книжкою.

Кафе "Промінь" (фото: instagram.com/promin.restaurant)