Куда пойти во Львове? 5 кафе и ресторанов, которые рекомендует Тарас Стадницкий: список для гастротура

Во Львове кофейни встречаются чаще, чем аптеки, а советы от звезд относительно гастролокаций - настоящий must-have для ценителей атмосферы. И если рекомендации дает сам Тарас Стадницкий - Володька из "VIP Тернополь" - стоит прислушаться.

Актер назвал читателям РБК-Украина (проект Styler) 5 любимых львовских заведений, где любит завтракать, обедать, пить кофе или просто зависать с ноутбуком. Здесь нет чрезмерной модности - только душа, атмосфера и хорошая еда.

5 любимых заведений Тараса Стадницкого во Львове

FESTrepublic

Это не просто ресторан или концерт-холл - это целый микромир для тех, кто хочет больше, чем просто поужинать. В 2025 году !FESTrepublic остается главным креативным пространством Львова. Днем здесь можно уютно пообедать, вечером - послушать живую музыку, попасть на электронную вечеринку или стендап-шоу.

В ресторане - современная кухня с локальными акцентами: бургеры с фермерским мясом, авторские стейки, хоспер-меню, крафтовое пиво.

FESTrepublic на ул. Старознесенской, 24-26 (фото: fest.lviv.ua)

Кофейня "Галка"

"Галка" на улице Ковжуна, 4 - это классика львовской кофейной культуры. Здесь все по-честному: свежий молотый кофе (преимущественно собственной обжарки), старые деревянные столы, керамические чашки и звук ложечки по тарелке с сырником.

В 2025 году "Галка" переживает новую волну популярности среди львовян, которые устали от "инстаграмных" кофеен.

Кофейня "Галка" (фото: facebook.com/galkacofe)

"Цукор"

Кафе, которое пользуется популярностью среди молодых львовян.

Здесь готовят фирменные завтраки, подают блины, авокадо-тосты, супы и лимонады. Идеальный вариант для уютного бранча или обеда в легкой, креативной атмосфере.

"Сахар" на улице Братьев Рогатинцев, 21 (фото: facebook.com/cukor.ua)

"Сицилійський дворик"

Настоящий кусочек Италии в центре Львова. Ресторан, где готовят пиццу на тонком тесте, пасту с морепродуктами и другие блюда средиземноморской кухни, и где царит действительно теплая атмосфера.

Это идеальное место для тех, кто ценит уют, хорошую еду и спокойный вечер в центре Города Льва.

"Сицилийский дворик" на улице Богдана Хмельницкого, 20 (фото: instagram.com/sicilia.dvorik)

"Промінь"

"Промінь" на улице Академика Гнатюка, 15 - это кафе для тех, кто любит тишину и кофе без суеты. Минимализм в интерьере, фильтр-кофе, вкусные десерты, хорошие завтраки - здесь все продумано для спокойного начала дня.

Заведение небольшое, но очень уютное. Идеально подходит, если хочется "отключиться" от шума центра, посидеть с ноутбуком или книгой.

Кафе "Промінь" (фото: instagram.com/promin.restaurant)