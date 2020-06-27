Куда из Украины можно полететь уже сегодня: список всех стран

Полететь отдыхать за границу из Украины можно уже с сегодняшнего дня – с 27-го июня границы Туниса открыты для украинцев и других государств. Еще через три дня – с 1 июля – откроются границы Турции. Полный список стран, где можно будет отдохнуть этим летом, а также условия пересечения границ – читайте в нашей статье.

Целый ряд стран уже принял решение об открытии своих границ для украинских туристов. Об этом сообщило Государственное агентство развития туризма в официальном Telegram-канале.

Уже с сегодняшнего дня, 27 июня, украинцы могут отправиться загорать в Тунис, однако существуют определенные условия: для въезда в страну нужно будет пройти тестирование на коронавирус (по прибытию в аэропорт). При этом в Турцию планируют пускать без самоизоляции и тестирования уже с 1 июля.

Среди других стран, которые готовы принять украинцев – Албания, США, Ирландия и Сербия. Ограничений на границе в виде обязательного тестирования или принудительной самоизоляции не предусмотрено.

При условии соблюдения карантина в течение 14 дней украинцы могут посетить Великобританию и Беларусь.

Особенные условия для туристов из Украины создала Черногория: для въезда туда требуется проведение ПЦР теста на COVID-19 в лаборатории, которая имеет аккредитацию ISO 15189 или ISO / IEC 17025. Экспресс-тест не подходит. Тест должен быть сделан не раньше, чем за 72 часа до приезда (речь именно о сдаче анализа, а не о получении результатов). Результаты теста должны быть распечатаны. При этом украинцев просят не ехать в Черногорию на автомобиле из-за того, что Хорватия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Румыния формально до сих пор запрещают транзит по своей территории.

Такие страны как Кипр, Грузия и Греция планируют открыть свои границы для украинцев только после улучшения эпидемиологической ситуации.

Когда ситуация с коронавирусом в Украине улучшится, возможность открытия границ для украинцев рассмотрят Кипр, Грузия и Греция.

А вот те, кто приезжает в Украину из стран "красной зоны", должны проходить обсервацию 14 дней. Путешественники из "зеленых стран" могут въезжать беспрепятственно при наличии страхового полиса.

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