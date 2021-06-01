Куда украинцы могут поехать на отдых за границу: эксперт назвала список стран

По словам эксперта, сейчас есть спрос на международные поезда за границу, а также на автобусные туры.

"Очень приятно, что некоторые страны Европы для нас являются доступными. С 1 июня планируется у нас много туристов в Болгарию. И теперь ежедневно улетают самолеты в другие страны - это Турция, Кипр, уже также есть чартерные рейсы в Грецию, есть и бронирование", - сказала Бирук.

Также она рассказала, что стоимость билетов на отдых вырастет в конце июня.

"Июнь месяц более переходный, можно сказать. Лето уже вроде началось, но не в самом разгаре. Как правило, билеты повышают свою стоимость в конце июня, в июле и августе", - пояснила она.

Кроме того, эксперт отметила, что туристам не стоит ожидать, что в июле или августе будет такая же стоимость авиабилетов.

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