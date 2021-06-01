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Куди українці можуть поїхати на відпочинок за кордон: експерт назвав список країн

Автор: Тетяна Самарук

З початком літнього сезону деякі країни Європи стали відкривати кордони для туристів з України.

В які саме країни можна їхати українцям - розповіла тревел-експерт Ірина Бирук в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

За словами експерта, наразі є попит на міжнародні поїзди за кордон, а також на автобусні тури.

"Дуже приємно, що деякі країни Європи для нас є доступними. Вже відкрита Греція, Балкани, попит є. З 1 червня планується в нас багато туристів до Болгарії. І тепер щодня відлітають літаки до інших країн - це Туреччина, Кіпр, вже також є чартерні рейси до Греції, є й бронювання", - сказала Бирук.

Також вона розповіла, що вартість квитків на відпочинок зросте наприкінці червня.

"Червень місяць більш перехідний, можна сказати. Літо вже ніби почалося, але не в самому розпалі. Як правило, квитки підвищують свою вартість наприкінці червня, у липні та серпні", - пояснила експерт.

Окрім того, експерт зазначила, що українським туристам не варто очікувати, що в липні чи серпні буде така сама вартість авіаквитків.

З якими умовами та обмеженнями можуть зіткнутись українці на відпочинку

  • Суворий масковий режим в аеропортах, літаках та в наземному транспорті. Більшість авіакомпаній вимагають носити маски та респіратори високого класу захисту.
  • Масковий режим на вулицях багатьох країн.
  • Комендантська година (вночі та на вихідних) у частині туристичних країн. Втім, Туреччина запевнила українських дипломатів, що на туристів вона не поширюється.
  • Повторне тестування на в'їзді до деяких країн, і тестування та самоізоляція після повернення до України.
  • Простіші умови в'їзду для вакцинованих - на тлі того, що в Україні бракує вакцини від коронавірусу і доступ до неї обмежений.

Раніше ми повідомляли, що підготували для українських туристів у Туреччині.

Також ми розповідали, що поїхати до Туреччини тепер можна з одним з чотирьох документів, що підтверджують стан здоров'я.

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