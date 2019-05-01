Куда пойти в Киеве в мае: самые яркие и незабываемые концерты

Наконец пришло время, когда можно окончательно распрощаться с теплой верхней одеждой, спрятать в шкаф пальто и теплые куртки и перейти с массивной обуви на легкие кеды. И не забудьте составить наряд для посещения культурных событий, потому что май обещает быть щедрым на крутые концерты, интересные городские фестивали и яркие театральные премьеры. О лучших ивентах мы расскажем в нашей специальной подборке.

Zombie Run

X-Park

4 мая, 12:00

Стоимость: 230-389 грн (купить билеты)

4 мая в Киеве начнется зомби-апокалипсис. Но не спешите закупаться гречкой и прятаться в бомбоубежищах – зомби нападут только на участников забега “Zombie Run”. Все участники fun-экстремального марафона делятся на две команды – “Зомби” и “Живых”. Зомби будут покорять 2-километровую “зону отчуждения”, в которой им необходимо отыскать антидот и спастись от сталкеров. А “Живые”, в свою очередь, участвуют в дистанции 4 километра, их задача – не попасться в кровожадные лапы зомби и доставить спасительный антидот в Лагерь живых за финишной чертой. Всех участников забега ждет много приятных сюрпризов и розыгрыш ценных призов!

Zombie Run

Тарья Турунен

ПК НАУ

8 мая, 19:00

Стоимость: 590-1990 грн (купить билеты)

8 мая знаменитая рок-дива Тарья Турунен пожалует в Киев с большим сольным концертом. Бессменная фронтвумен и голос легендарной группы Nightwish ещё с детского возраста решила не зарывать свой потенциал в академической опере – и просто поразительно, насколько её сильный вокал подчеркнул эпичность симфоник-метала. Кроме культовых хитов Nightwish, скандинавская валькирия исполнит песни из сольного творчества, и даже представит украинским фанатам свежий полноформатный релиз “Act II”.

Nightwish

Old Car Land

Музей Авиации

9-12 мая, 09:00

Стоимость: 150 грн. (купить билеты)

Тысячи раритетных и эксклюзивных моделей автомобилей, сотни единиц строительной, военной и железнодорожной техники, велосипеды, самолеты – ассортимент самого масштабного фестиваля техники Old Car Land не перестает удивлять своим разнообразием. Помимо выставки олдскульных машин, каждая из которых хранит свою необычную историю, на фестивале можно прогуляться “Улицами Ниццы” с экспозицией иностранных автобусов или приобрести собственную модель раритетного авто на локации “АвтоМотоПродаж”. Уже традиционно на Old Car Land пройдут дрифт-шоу, можно будет отдохнуть на фудкорте, а дети смогут отлично развлечься в зале игровых автоматов 1980-х годов.

Old Car Land

The Retuses

Atlas

11 мая, 19:00

Стоимость: 600-800 грн. (купить билеты)

Свершилось! Долгое молчание прервано и The Retuses вернулись на большую сцену с новым релизом. Шесть лет прошло с выхода альбома Astra, после которого музыканты группы разбежались, а лидер коллектива Миша Родионов вооружился инструментами и отправился в one-man band путешествие. Но зато по возвращению опубликовал сразу несколько синглов к альбому OMYT, презентация которого и ждет нас 11 мая в столичном клубе Atlas. The Retuses остались такими же романтичными лириками, вот только на смену фолк-попу пришел вечно актуальный трип-хоп. Заинтригованы и с нетерпением ждем их концерта!

The Retuses

Tattoo Collection 2019

ВДНГ, 19 павильон

17-19 мая, 12:00

Стоимость: 160-320 грн (купить билеты)

Если вы думаете, что татуировки – это уже не модно, то спешим убедить вас в обратном. Дело не в “моде”, оставить чернильный рисунок на собственном теле – это способ самовыражения, который всегда останется актуальным. Чтобы убедиться в этом на собственном опыте, достаточно хотя бы раз прийти на крупнейший ежегодный Tattoo Collection 2019. В 15-й раз лучшие тату-мастера Украины и ближнего зарубежья будут соревноваться за главный приз – кубок Golden Machine. Гостей ждут огромное количество лекций, мастер-классов, зона бесплатных татуировок, возможность купить все необходимое для будущего тату или просто стильные аксессуары на маркете и отдохнуть на выступлении музыкальных хедлайнеров, в качестве которых в этом году выступит легендарный дуэт 5`NIZZA.

5`NIZZA

Кровосток

Secret Place

17 мая, 20:00

Стоимость: 650 грн (купить билеты)

“Художественный гангста-рэп” от Кровостока может шокировать неподготовленного слушателя. Дело и в стабильно нецензурной лексике, и в провокационной подаче, и в криминальной тематике текстов. Творчество Шила, Фельдмана и Фантомаса можно любить, можно ненавидеть, но никто не останется равнодушным. Их новый альбом ЧБ выдержан в лучших канонах художественной реальности Кровостока: жестокий мир без компромиссов, где зло торжественно отмечает победу над силами добра. И вот, группа возвращается в Киев с большим сольным концертом. Выступление пройдет в Secret Place, о точной локации станет известно заранее только обладателям билетов.

Кровосток

Desiigner

Stereo Plaza

19 мая, 19:00

Стоимость: 950-2800 грн (купить билеты)

В эру информационного прогресса достаточно записать один успешный сингл, чтобы отправиться в мировое турне и собирать полные залы фанатов. Так произошло и с молодым американским рэпером Сидни Ройел Селби III, который более известен под творческим псевдонимом Desiigner. Спустя пару месяцев после релиза невероятного сингла “Panda” на Soundcloud, Сидни предложил сотрудничество Канье Уэст – и это только начало творческой карьеры американского рэпера. Ждем всех поклонников современного рэпа и хип-хопа на выступлении Desiigner в Киеве, которое пройдет 19 мая на концертной площадке Stereo Plaza.

Desiigner

YUKO

Зелений Театр

25 мая, 19:00

Стоимость: 350 грн (купить билеты)

Многие сходятся во мнении, что украинская музыка сейчас находится на пике своего расцвета, развития и популярности. Дуэт Юлии Юриной и Стаса Королева родился и вырос на шоу “Голос Країни”, после талантливых музыкантов забрал к себе на лейбл Masterskaya Иван Дорн. Тандем уже неоднократно проявил себя на большой сцене и стал основателем жанра “фолькотроник”, в котором современный электронный саунд идеально сочетается с мелодиями из национального фольклора. И выступление YUKO с презентацией альбома DURA? в Зеленом Театре – это событие, которое не позволит себе пропустить ни один уважающий себя меломан.

YUKO

Нино Катамадзе

Октябрьский Дворец

26 мая, 19:00

Стоимость: 450-3150 грн (купить билеты)

26 мая у жителей и гостей украинской столицы есть невероятная возможность отпраздновать день независимости братского грузинского народа на выступлении невероятной Нино Катамадзе. Несколько последних лет аджарская певица постоянно участвует в проектах на украинском телевидении, но её концерты, да ещё в сопровождении оркестра и британской рок-группы Quintessence – событие редкое, а потому важное и ожидаемое. Ждем всех на праздничном концерте в Международном центре культуры и искусств.

Нино Катамадзе

Тима Белорусских

Арт-завод Платформа

30 мая, 20:00

Стоимость: 590 грн (купить билеты)

Сейчас в Беларуси два музыкальных героя – Макс Корж и Тима Белорусских. Несмотря на вечные сравнения, молодой рэпер из Минска признается, что никогда не слышал своего более популярного коллегу по цеху. Но это нисколько не умаляет его личных заслуг, ведь когда Тима опубликовал у себя в соцсети песню “Мокрые кроссы” – о парне из Беларуси начали говорить все. Феноменальная популярность только положительно сказалась на творчестве рэпера – он бросил все силы на запись новых треков и повышение качества живых выступлений. Результат проверим на его первом большом концерте в Киеве – 30 мая на арт-заводе Платформа.

Тима Белорусских

Ранее стало известно, кто и когда выступит на грандиозном фестивале Sziget с 7 по 13 августа.