Куди піти у Києві у травні: найяскравіші і незабутні концерти

Нарешті можна остаточно розпрощатися з верхнім одягом, заховати куртки у шафу, перейти з масивного взуття на легкі кеди. І не забудьте підготувати наряд для відвідування культурних заходів, тому що травень обіцяє бути щедрим на музичні концерти улюблених виконавців, цікаві фестивалі та яскраві театральні прем'єри – про найкрутіші івенти ми розповімо в нашій спеціальній добірці!

Zombie Run

X-Park

4 травня, 12:00

Вартість: 230-389 грн (купити квитки)

4 травня в Києві розпочнеться зомбі-апокаліпсис. Але не поспішайте закуповуватися гречкою і ховатися в бомбосховищах – зомбі нападуть тільки на учасників забігу "Zombie Run". Усі учасники fun-екстремального марафону діляться на дві команди: "Зомбі" та "Живих". Зомбі будуть підкорювати 2-кілометрову "зону відчуження", в якій їм необхідно відшукати антидот і врятуватися від сталкерів. А "Живі", в свою чергу, беруть участь в дистанції 4 кілометри, їхнє головне завдання – не попастися в кровожерливі лапи зомбі та доставити антидот в Табір живих за фінішем. Більше інформації про ігровий марафон ви можете отримати за посиланням. На вас чекає багато приємних сюрпризів і розіграш цінних призів!

Zombie Run

Тар'я Турунен

ПК НАУ

8 травня, 19:00

Вартість: 590-1990 грн (купити квитки)

8 травня відома рок-діва Тар'я Турунен приїжджає з великим сольним концертом до Києва. Беззмінна фронтвумен і голос легендарного гурту Nightwish ще з дитинства вирішила не ховати свого потенціалу в академічній опері – і просто вражає, наскільки її сильний вокал підкреслив епічність симфо-металу. Крім культових хітів Nightwish, скандинавська Валькірія виконає пісні з сольної творчості, і навіть презентує українським фанатам свіжий повноформатний реліз "Act II".

Nightwish

Old Car Land

Музей Авіації

9-12 травня, 09:00

Вартість: 150 грн. купити квитки)

Тисячі раритетних та ексклюзивних моделей автомобілів, сотні одиниць будівельної, військової та залізничної техніки, велосипеди, літаки – асортимент наймасштабнішого фестивалю техніки Old Car Land не перестає дивувати своєю різноманітністю. Крім виставки олдскульних машин, кожна з яких зберігає свою незвичайну історію, на фестивалі можна прогулятися "Вулицями Ніцци" з експозицією іноземних автобусів або придбати власну модель раритетного авто на локації "АвтоМотоПродаж". Традиційно на Old Car Land відбуватимуться шоу дрифту на автівках, працюватимуть ресторанні зони, розважальні дитячі сектори. Діятиме цілий зал ігрових автоматів 1980-х років.

Old Car Land

The Retuses

Atlas

11 травня, 19:00

Вартість: 600-800 грн (купити квитки)

Здійснилося! Довге мовчання перерване і the Retuses повернулися на велику сцену з новим релізом. Шість років пройшло з виходу альбому Astra, після якого музиканти гурту розбіглися, а лідер колективу Михайло Родіонов озброївся інструментами і відправився в one-man band подорож. Проте по поверненню він опублікував відразу декілька синглів до альбому OMYT, його презентація чекає нас 11 травня в столичному клубі Atlas. The Retuses залишилися такими ж романтичними ліриками, ось тільки на зміну фолк-попу прийшов вічно актуальний тріп-хоп. Заінтриговані та з нетерпінням чекаємо їхнього концерту!

The Retuses

Tattoo Collection 2019

ВДНГ, 19 павільйон

17-19 травня, 12:00

Вартість: 160-320 грн (купити квитки)

Якщо ви думаєте, що татуювання це вже не модно, то поспішаємо переконати вас у зворотному. Справа не в "моді", залишити чорнильний малюнок на власному тілі – це спосіб самовираження, який завжди залишиться актуальним. Щоб переконатися в цьому на власному досвіді, достатньо хоча б раз завітати на фестиваль Tattoo Collection. Уже у 15-й раз кращі тату-майстри України та зарубіжжя змагатимуться за кубок Golden Machine. На гостей чекають величезна кількість лекцій, майстер-класів, зона безкоштовних татуювань, можливість придбати все необхідне для майбутнього татуювання або стильні аксесуари на ярмарку і відпочити на виступі музичних хедлайнерів – цього року на фестивалы виступить легендарний дует 5`NIZZA.

5'NIZZA

Кровосток

Secret Place

17 травня, 20:00

Вартість: 650 грн (купити квитки)

"Художній гангста-реп" від Кровостока може шокувати непідготовленого слухача. Справа і в стабільно нецензурній лексиці, і в провокаційний подачі, і в кримінальній тематиці текстів. Творчість Шила, Фельдмана і Фантомаса можна любити, можна ненавидіти, але ніхто не залишиться байдужим. Їхній новий альбом ЧБ витримано в найкращих канонах художньої реальності Кровостока: жорстокий світ без компромісів, де зло урочисто відзначає перемогу над силами добра. І ось, гурт повертається до Києва з великим сольним концертом. Виступ відбудеться в Secret Place, тому про точне місце заздалегідь стане відомо тільки власникам квитків.

Кровосток

Desiigner

Stereo Plaza

19 травня, 19:00

Вартість: 950-2800 грн (купити квитки)

В еру інформаційного прогресу достатньо записати один успішний сингл, щоб вирушити у світове турне і збирати повні зали фанатів. Так сталося і з молодим американським репером Сідні Ройел Селбі III, який більш відомий під творчим псевдонімом Desiigner. Через пару місяців після релізу неймовірного синглу Panda на Soundcloud, Сідні запропонував співпрацю Каньє Уест – і це тільки початок його творчої кар'єри. Чекаємо всіх шанувальників сучасного репу і хіп-хопу на виступі Desiigner в Києві, який відбудеться 19 травня на концертному майданчику Stereo Plaza.

Desiigner

YUKO

Зелений Театр

25 травня, 19:00

Вартість: 350 грн (купити квитки)

Багато хто сходиться на думці, що українська музика зараз перебуває на піку свого розквіту, розвитку та популярності. Дует Юлії Юріної та Стаса Королева народився і виріс на шоу "Голос Країни", а після талановитих музикантів забрав до себе на лейбл Masterskaya Іван Дорн. Тандем вже неодноразово проявив себе на великій сцені і став засновником жанру "фолькотронік", в якому сучасний електронний саунд ідеально поєднується з мелодіями національного фольклору. І виступ YUKO з презентацією альбому DURA? У Зеленому Театрі – це подія, яку не дозволить собі пропустити кожен поважаючий себе меломан.

YUKO

Ніно Катамадзе

Жовтневий Палац

26 травня, 19:00

Вартість: 450-3150 грн (купити квитки)

26 травня мешканці та гості української столиці отримають неймовірну нагоду відсвяткувати день незалежності братського грузинського народу на виступі неймовірної Ніно Катамадзе. Кілька останніх років аджарська співачка постійно бере участь в проектах на українському телебаченні, але її концерти, та ще в супроводі оркестру та британської рок-групи Quintessence – подія рідкісна, а тому важлива і очікувана. Чекаємо всіх на святковому концерті в Міжнародному центрі культури і мистецтв.

Ніно Катамадзе

Тіма Білоруських

Арт-завод Платформа

30 травня, 20:00

Вартість: 590 грн (купити квитки)

Зараз в Білорусі два музичних героя – Макс Корж і Тіма Білоруських. Незважаючи на вічні порівняння, молодий репер з Мінська каже, що ніколи не чув більш відомого колегу по цеху. Але це анітрохи не применшує його особистих заслуг! Коли Тіма опублікував у себе в соцмережі пісню "Мокрі кроси" – хлопця з Білорусі почали слухати всі. Феноменальна популярність позитивно вплинула на творчості – репер кинув всі сили на запис нових треків і підвищення якості живих виступів. Результат перевіримо на його першому великому концерті в Києві, чекаємо вас 30 травня на арт-заводі Платформа.

Тіма Білоруських

Раніше стало відомо, хто і коли виступить на грандіозному фестивалі Sziget з 7 по 13 серпня.