Куда пойти в Киеве: лучшие события весны

Афиша мероприятий весной 2020 года подарит киевлянам и гостям столицы множество зрелищных и запоминающихся событий. Мы собрали лучшие концерты и спектакли, на которые настоятельно рекомендуем вам сходить!

Друга Ріка

7 марта, Atlas (билеты)

7 марта 2020 музыканты "Друга Ріка" выйдут на сцену клуба ATLAS, чтобы сыграть вживую свой альбом 15-летней давности "Рекорди". В 2005 году диск стал "золотым", а сингл "Так мало тут тебе" 32 недель продержался на главных позициях в украинских хит-парадах. Пластинка була абсолютным лидером по количеству хитовых композиций, а также первой официальной работой группы с клавишником Сергеем "Шурой" Герой.

Концерт станет уникальным, как для слушателей, так и для самой группы. Многие песни будут сыграны впервые за долгие годы.

Друга Ріка - Так мало тут тебе

Garou

10 марта, Национальный дворец искусств Украина (билеты)

Garou - один из самых блестящих и харизматичных представителей франкоязычного мира последнего двадцатилетия. Он является обладателем рекордного количества наград, в том числе золотых и платиновых дисков. Каждое выступление этого артиста — шоу европейского уровня. Согласитесь, уже весомый повод посетить его концерт. И хотя в Киеве Garou гость довольно частый, в этом году он приготовил для своих поклонников специальную праздничную программу, посвященную, конечно же, женщинам.

Garou - Gitan

Балет "Autobiography". Компания Уэйна МакГрегора

29-30 марта, Международный центр культуры и искусств (билеты)

Хореограф Королевского балета Великобритании, Уэйн МакГрегор, впервые приедет в Украину, чтобы представить здесь свой сенсационный балет. Завораживающее, танцевальное шоу, основано на генетическом коде его автора. Способен ли человек донести другому историю собственной жизни? Уэйн МакГрегор исследует этот вопрос уже 25 лет. Благодаря новаторскому подходу этот танцор-интеллектуал в корне изменил облик современного танца и тем самым заслуженно получил международное признание. Балетный спектакль "Автобиография" — это абстрактное размышление Макгрегора о жизни и творчестве вне времени. Постановка постоянно обновляется; порядок танцевальных номеров алгоритмически собран из 23-х хореографических эпизодов, которые раскрываются уникальным образом на каждом спектакле.

Балет "Autobiography"

Pianoбой. Праздничный концерт с оркестром

8 марта, Киевский Дворец Спорта (билеты)

Свято место пусто не бывает. Тем более Дворец спорта в праздник 8 марта. В прошлом году в этот день свой концертный рекорд здесь ставила группа Друга Ріка, а в этом собрать самую большую площадку страны попробует еще один украинский артист Дмитрий Шуров. Концерт состоится в поддержку новой пластинки Pianoбой ХICТОРI. Во время него Дмитрий Шуров и его группа исполнят новые песни вживую. Старые хиты прозвучат в неожиданных оркестровых аранжировках. Обещают, что в шоу сплетутся поп, рок, симфоническая музыка и ультрасовременная электроника.

Pianoбой - Перша леді

Тима Белорусских

25 марта, Дворец Спорта (билеты)

В прошлом году Тима Белорусских ворвался во всевозможные хит-парады с песнями "Мокрые кроссы" и "Незабудка", став одним из главных открытий в русской музыке. Его альбом "Твой первый диск - моя кассета" и трек "Витаминка" звучали абсолютно везде. Рекордное количество аудиозаписей одного исполнителя в топе всех чартов, удивительная способность песен запоминаться мгновенно, творчество вне жанровых рамок — все это принесло Тиме тысячи слушателей и сделало его настоящим кумиром для молодежи.

Тима Белорусских - Незабудка

The Illusionists

2-5 апреля, Национальный дворец искусств Украина (билеты)

Газета "Times of London" провозгласила это магическое шоу "Царством дю Солей Магии", а посетители, уже успевшие посмотреть невероятные фокусы в других странах, как один твердят, что шоу стоит своих денег, а те кто его увидит, будут изумлены. Всемирноизвестные Иллюзионисты с Бродвея повторяют легендарных мастеров магии и их удивительные подвиги. Используя новейшие технологии, световые эффекты, впечатляющие сцены и костюмы, они переносят традиции магии в новую и захватывающую эпоху. Шоу уже побывало более чем в 200 городах и 40 странах. Только в первой половине этого года Иллюзионисты дали около сотни спектаклей в девятнадцати европейских столицах. Они представляли свое искусство в залах Белого дома и перед королевским принцем Монако. А теперь едут и в Киев!

The Illusionists

Queen Rock and Symphonic

10 апреля, Национальный дворец искусств Украина (билеты)

Более 40 артистов воссоздадут на сцене Дворца Украина уникальную атмосферу “квиновских” представлений. Участников для этого британского шоу прослушивал и утверждал легендарный музыкант, чье имя занесено в Зал славы рок-н-ролла, гитарист и автор хитов Queen Брайан Мэй. Посетители концерта вживую услышите такие культовые песни, как Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, I Want it All, Who Wants To Live Forever и многие другие песни Queen. А прекрасным сопровождением знаменитого шоу в нашей стране станет Национальный симфонический оркестр Украины.

Queen - I want to break free

LP

16 апреля, Дворец Спорта (билеты)

Сверхъестественные вокальные данные LP затронули миллиарды душевных струн. Наверное именно поэтому ее выступления в Киеве всегда проходят с аншлагами. На этот раз певица возвращается в Украину, чтобы представить свой новый альбом Heart To Mouth. Альбом объединил в себе несколько жанров: тут и легкий рок, и проникновенные поп-баллады, и танцевальные электро-саунды и нежнейшая акустика. Гитара и укулеле уживаются с синтезаторными вайбами, а эфирные аккорды на пианино дополняет фирменный свистящий саунд. Ну и конечно приятным дополнениям к новым песням станут уже любимые публикой хиты.

LP - Recovery

Fink

15 мая, Caribbean Club (билеты)

Фин Гринолл, скрывающийся за прозвищем Fink, пишет все свои песни сам, поэтому неудивительно, что каждая строчка в них – отражение его мыслей и чувств. Никакого притворства, только откровенные душевные истории. Fink много и часто экспериментирует со звуком. Его музыка сочетает в себе блюз, инди-рок, поп-соул и даже электронику. Неизменным в ней всегда остается одно — фирменное меланхоличное настроение композиций.

Fink - Looking Too Closely

NOIZE MC

15 мая, Stereo Plaza (билеты)

Современный мессия остросоциального хип-хопа снова в Киеве! Noize MC жесткий, дерзкий, умный, откровенный, а главное - настоящий. И на этот раз он везет в Украину специальную юбилейную программу "В Киеве классно". В нее вошли все наиболее знаковые песни проекта за всю творческую историю. Так что готовьтесь провести вечер максимально ярко и энергично. Прозвучат "Выдыхай", "Вселенная бесконечна", "Мое море", "чайлдфри", "На Марсе классно", "Питерские крыши", новые треки "Люди с автоматами", "Следы на спине" и другие не менее крутые работы.

Noize MC - Все как у людей

Hauser

27 мая, Национальный дворец искусств Украина (билеты)

Знаменитый хорватский виолончелист Степан Хаусер выступит в сопровождении Киевского симфонического оркестра под руководством Роберта Зиглера.

Хаусер играл в самых известных залах мира – в лондонских Уигмор-холл, Альберт-холл и Саутбэнк-центр, а также в амстердамском Консертгебау. Давал концерты для принца Чарльза в Букингемском и Сент-Джеймсском дворцах. Но всемирная слава пришла к нему через YouTube, когда Хаусер вместе с еще одним виолончелистом Лукой Шуличем исполнили кавер на Smooth Criminal Майкла Джексона. Видео моментально стало вирусным, открыв талант хорватского музыканта всему миру.

Hauser - All be myself

NIGHTWISH

29 мая, Stereo Plaza (билеты)

Nightwish представят в Киеве свой новый альбом, который выходит весной 2020 года. Стиль Nightwish сложно охарактеризовать однозначно, в нем найдется место для всего, что вдохновляет и завораживает: жесткому пауэр-металлу, утонченной классической опере, колоритному фолку и впечатляющему вокалу.

Сложнейшие музыкальные партии, яркие фэнтези-тексты – все это Nightwish. Кстати, этот концерт будет интересен не только поклонника тяжелой музыки, но и всем поклонникам симфо-метала.

Nightwish - Noise