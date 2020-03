Куди піти у Києві: кращі події весни

Афіша заходів навесні 2020 року подарує киянам і гостям столиці безліч видовищних і пам'ятних подій. Ми зібрали найкращі концерти і спектаклі, на які настійно рекомендуємо вам сходити!

Друга Ріка

7 березня, Atlas (квитки)

7 березня 2020 року музиканти "Друга Ріка" вийдуть на сцену клубу ATLAS, щоб зіграти наживо свій альбом 15-річної давнини "Рекорди". У 2005 році цей диск став "золотим", а сингл "Так мало тут тебе" 32 тижні протримався на головних позиціях в українських хіт-парадах. Платівка була абсолютним лідером за кількістю хітових композицій, а також першою офіційною роботою гурту з клавішником Сергієм "Шурою" Герою.

Концерт стане унікальним, як для слухачів, так і для самої групи. Чимало пісень будуть зіграні вперше за багато років.

Друга Ріка - Так мало тут тебе

Garou

10 березня, Національний палац мистецтв "Україна" (квитки)

Garou - один з найблискучіших і харизматичних представників франкомовного світу останнього двадцятиріччя. Він є володарем рекордної кількості нагород, в тому числі золотих та платинових дисків. Кожен виступ цього артиста — шоу європейського рівня. Погодьтеся, вже вагомий привід відвідати його концерт. І хоча в Києві Garou гість досить частий, в цьому році він приготував для своїх шанувальників спеціальну святкову програму, присвячену, звичайно ж, жінкам.

Garou - Gitan

Балет "Autobiography". Компанія Уейна МакГрегора

29-30 березня, Міжнародний центр культури і мистецтв (квитки)

Хореограф Королівського балету Великобританії, Уейн МакГрегор, вперше приїде в Україну, щоб представити тут свій сенсаційний балет. Танцювальне шоу засноване на генетичному коді його автора. Чи здатна людина донести іншому історію власного життя? Уейн МакГрегор досліджує це питання вже 25 років. Завдяки новаторському підходу цей танцюрист-інтелектуал в корені змінив вигляд сучасного танцю і тим самим заслужено отримав міжнародне визнання. Балетний спектакль "Автобіографія" - це абстрактне міркування МакГрегора про життя і творчість поза часом. Постановка постійно оновлюється; порядок танцювальних номерів алгоритмічно зібраний з 23-х хореографічних епізодів, які розкриваються унікальним чином на кожній виставі.

Балет "Autobiography"

Pianoбой. Святковий концерт з оркестром

8 березня, Київський Палац Спорту (квитки)

Святе місце пустим не буває. Тим більше Палац спорту у свято 8 березня. У минулому році в цей день свій концертний рекорд тут ставила група Друга Ріка, а в цьому зібрати найбільший майданчик країни спробує ще один український артист Дмитро Шуров. Концерт відбудеться в підтримку нової платівки Pianoбой ХICТОРI. Під час нього Дмитро Шуров і його група виконають нові пісні наживо. Старі хіти прозвучать в несподіваних оркестрових аранжуваннях. Обіцяють, що в шоу сплетуться поп, рок, симфонічна музика й ультрасучасна електроніка.

Pianoбой - Перша леді

Тіма Білоруських

25 березня, Палац Спорту (квитки)

У минулому році Тіма Білоруських увірвався у всілякі хіт-паради з піснями "Мокрі кроси" і "Незабудка", ставши одним з головних відкриттів в російській музиці. Його альбом "Твій перший диск — моя касета" і трек "Вітамінка" звучали на кожному кроці. Рекордна кількість аудіозаписів одного виконавця в топі всіх чартів, дивовижна здатність пісень запам'ятовуватися миттєво, творчість поза жанрових рамок — все це принесло Тімі тисячі слухачів і зробило його справжнім кумиром для молоді.

Тіма Білоруських - Незабудка

The Illusionists

2-5 квітня, Національний палац мистецтв "Україна" (квитки)

Газета "Times of London" проголосила це магічне шоу "Царством дю Солей Магії", а відвідувачі, які вже встигли подивитися неймовірні фокуси в інших країнах, як один твердять, що шоу варто своїх грошей, а ті хто його побачить, будуть здивовані. Всесвітньовідомі Ілюзіоністи з Бродвею повторюють легендарних майстрів магії і їхні дивовижні подвиги. Використовуючи новітні технології, світлові ефекти, разючі сцени й костюми, вони переносять традиції магії в нову епоху, яка захоплює. Шоу вже відвідало понад 200 міст і 40 країн. Тільки в першій половині цього року Ілюзіоністи дали близько сотні вистав у дев'ятнадцяти європейських столицях. Вони представляли своє мистецтво в залах Білого дому і перед королівським принцем Монако. А тепер їдуть і до Києва!

The Illusionists

Queen Rock and Death

10 квітня, Національний палац мистецтв "Україна" (квитки)

Понад 40 артистів відтворять на сцені Палацу Україна унікальну атмосферу "квінівських" концертів. Учасників для цього британського шоу прослуховував і затверджував легендарний музикант, чиє ім'я занесено до Зали слави рок-н-ролу, гітарист і автор хітів Queen Браян Мей. Відвідувачі концерту наживо почують такі культові пісні, як Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, I Want it All, Who Wants To Live Forever і багато інших пісень Queen. А чудовим супроводом знаменитого шоу в нашій країні стане Національний симфонічний оркестр України.

Queen - I want to break free

LP

16 квітня, Палац Спорту (квитки)

Надприродні вокальні дані LP торкнулися мільярдів душевних струн. Напевно саме тому її виступу в Києві завжди проходять з аншлагами. На цей раз співачка повертається в Україну, щоб представити свій новий альбом Heart To Mouth. Альбом об'єднав в собі кілька жанрів: тут і легкий рок, і проникливі поп-балади, і танцювальні електро-саунд і ніжну акустику. Гітара й укулеле уживаються з синтезованим вайбом, а ефірні акорди на піаніно доповнює фірмовий свистячий саунд. Ну і звичайно приємним доповненням до нових пісень стануть вже улюблені публікою хіти.

LP - Recovery

Fink

15 травня, Caribbean Club (квитки)

Фін Грінол, що ховається за прізвиськом Fink, пише всі свої пісні сам, тому не дивно, що кожен рядок в них — відбиток його думок і почуттів. Ніякого облуди, тільки відверті душевні історії. Fink багато і часто експериментує зі звуком. Його музика поєднує в собі блюз, інді-рок, поп-соул і навіть електроніку. Незмінним в ній завжди залишається одне — фірмове меланхолійний настрій композицій.

Fink - Looking Too Closely

NOIZE MC

15 травня, Stereo Plaza (квитки)

Сучасний месія гостросоціального хіп-хопу знову в Києві! Noize MC жорсткий, зухвалий, розумний, відвертий, а головне — справжній. Цього разу він везе в Україну спеціальну ювілейну програму "У Києві класно". До неї увійшли всі найбільш знакові пісні проєкту за всю творчу історію. Так що готуйтеся провести вечір максимально яскраво й енергійно. Прозвучать "Выдыхай", "Вселенная бесконечна", "Мое море", "Чайлдфри", "На Марсе классно", "", нові треки "Люди з автоматами", "Сліди на спині" і інші не менш круті роботи.

Noize MC - Все как у людей

Hauser

27 травня, Національний палац мистецтв "Україна" (квитки)

Знаменитий хорватський віолончеліст Степан Хаусер виступить у супроводі Київського симфонічного оркестру під керівництвом Роберта Зіглер.

Хаусер грав в найвідоміших залах світу — в лондонських Уїгмор-хол, Альберт-хол і Саутбенк-центр, а також в амстердамському Консертгебау. Давав концерти для принца Чарльза в Букінгемському і Сент-Джеймсському палацах. Але всесвітня слава прийшла до нього через YouTube, коли Хаусер разом з ще одним віолончелістом Лукою Шулічем виконали кавер на Smooth Criminal Майкла Джексона. Відео моментально стало вірусним, відкривши талант хорватського музиканта всьому світу.

Hauser - All be myself

NIGHTWISH

29 травня, Stereo Plaza (квитки)

Nightwish представлять в Києві свій новий альбом, який виходить навесні 2020 року. Стиль Nightwish складно охарактеризувати однозначно, в ньому знайдеться місце для всього, що надихає і зачаровує: жорсткого пауер-металу, витонченої класичної опери, колоритному фолку і вражаючому вокалу.

Найскладніші музичні партії, яскраві фентезі-тексти — все це Nightwish. До речі, цей концерт буде цікавий не тільки шанувальника важкої музики, а й усім шанувальникам симфометалу.

Nightwish - Noise