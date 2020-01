Куда пойти в Киеве в этом году: Queen, LP и другие яркие события 2020-го

Афиша мероприятий в новом году подарит множество зрелищных и запоминающихся событий. Ценителей смелых экспериментов порадует новаторская балетная постановка от британского хореографа Уэйна МакГрегора, любителей магических шоу впечатлят номера легендарных The Illusionists, романтичные натуры смогут отдаться своим чувствам на большом совместном концерте "Друга Ріка", "Скрябин" и LETAY, ну а вместе с отечественными и зарубежными вокалистами, инструменталистами и коллективами в 2020-м можно просто окунуться в мир настоящего музыкального драйва.

Michael Malarkey

Caribbean Club

03 февраля, 19:00 (билеты)

Американский актер Майкл Маларки получил известность в мире, снявшись в нескольких успешных телесериалах (в частности, в роли Энзо в "Дневниках вампира"), но на этом красавчик решил не останавливаться. Майкл давно увлекается игрой на гитаре и вокалом, и всегда мечтал не только покорить телеэкран, но и показать себя как талантливый певец. И вот парень уже гастролирует по всему миру, завораживая публику своим неповторимым глубоким голосом и экспрессивным исполнением. А еще он поэт, сам пишет тексты к песням. Предыдущие релизы вокалиста, Mongrels и ЕР Captain Solitaire, показали эклектичность музыкального вкуса Маларки: в них объединились фолк, рок, кантри и блюз.

В украинскую столицу американская звезда привезет свою свежую пластинку, название которой пока не разглашается. Но организаторы обещают немало сюрпризов.

#ПРОЛЮБОВ

Stereo Plaza

14 февраля, 19:00 (билеты)

Большая праздничная программа ко Дню всех влюбленных порадует и тех, кто уже нашел свою любовь, и тех, кто только мечтает о ней. Участники действа – самые лиричные музыкальные коллективы Украины.

"Друга Ріка" и ее лидер Валерий Харчишин получили славу главных рок-романтиков практически сразу после появления в украинском теле- и радиоэфире.

"Скрябин" – группа, любовь к которой испытывал и испытывает в своем сердце почти каждый меломан. Они #ПРОЛЮБОВ к музыке, к Родине и родным. А теперь Скрябин – это еще и наша история #ПРОЛЮБОВ к Кузьме.

Илья Резников, более известный слушателям как лидер группы LETAY, покорил зрителей Нацотбора на "Евровидение-2019" экспериментальным театрализованным номером и романтическим песенным признанием "Мила моя". Его композиция "Кохайтесь" стала частью саундтрека к кинофильму "Свингеры-2", а лирическое видео "Лицарю личить сталь" соединило рефлексии любви и размышления о стране.

Соня Сотник

Docker Pub

08 марта, 20:00 (билеты)

Певица Соня Сотник начинала как ведущая на столичном MUSIC Радио. С 2009 года вместе с Сергеем Кузиным ведет культовое утреннее шоу [КАМТУГЕЗА] на Radio ROKS. 23 сентября 2011 года артистка дала свой первый сольный концерт "СОННИК №1", который прошел с рекордным аншлагом, а очередь желающих попасть на него растянулась на десятки метров.

В 2013 году Соня Сотник выпустила дебютный альбом "Боже, храни королеву", а на заглавную песню летом того же года снят клип. Кроме того, она продюсер проекта "Рок Відродження", призванного напомнить о трагической истории поколения украинской творческой элиты 20–30-х годов XX века, а также инициатор и организатор проекта #НаШапку – серии благотворительных концертов известных музыкантов. В марте в концерте Сони Сотник также примет участие "Гурт Йо-Гурт".

Балет Autobiography. Компания Уэйна МакГрегора

Международный центр культуры и искусств

29–30 марта, 19:30 (билеты)

Британский хореограф Уэйн МакГрегор получил международное признание за свои новаторские идеи в стиле контемпорари и внедрение современных тенденций в классическом балете. С 2006 года он работает хореографом-резидентом королевского балета "Ковент-Гарден". МакГрегор ставит хореографию для ведущих балетных трупп мира, постоянно экспериментирует, смешивая разные жанры. Среди самых известных работ маэстро – постановки для драматического театра, оперы и кино ("Гарри Поттер и Кубок Огня", "Фантастические твари и где они обитают", "Тарзан. Легенда"), а также для видеоклипов (Radiohead, Thom Yorke, The Chemical Brothers) и недель мод.

Впервые выступая для украинских зрителей, Уэйн МакГрегор представит свое наиболее интимное произведение – балетный спектакль "Автобиография" 2017 года, балансирующий на грани технологий и науки. В центре внимания – тело, своего рода архив, который возник на основе хореографических портретов, прочно связанных научной расшифровкой собственного генома постановщика. Таким образом, этот спектакль, первый в мировой истории, появился в соавторстве с ведущими генетиками, которые расшифровали полную последовательность генома МакГрегора. Автор музыки – молодая американка Джерилинн Пэттон, в прошлом работница металлургического комбината, а ныне артистка Jlin, одна из самых обсуждаемых электронных музыкантов.

Вечер премьер с Катериной Осадчей

29 марта, 19:00

Национальный дворец искусств "Украина" (билеты)

Телеведущая Катерина Осадчая – признанный мастер создания острых и провокационных блиц-интервью и ярких сюжетов об украинском шоу-бизнесе. Кроме своей фирменной программы "Свiтське життя", она ведет также концерт "Вечер премьер", который уже давно признан одним из самых масштабных светских мероприятий в стране. Наши звезды с удовольствием принимают приглашение Катерины на участие в нем, а зрители стремятся поскорее купить билеты на лучшие места, ведь уже знают, какая восхитительная атмосфера царит на этом шоу.

Не пропустите возможность поучаствовать в съемке "Вечера премьер" – насладиться искрометными диалогами, первыми услышать новинки от любимых артистов, которые уже готовят что-то особенное специально для этого события, и оценить самые зрелищные номера, проведя прекрасный вечер вместе с украинскими звездами.

The Illusionists

Национальный дворец искусств "Украина"

02–05 апреля, 11:00, 14:00, 15:00, 18:00, 19:00 (билеты)

Всемирно известные фокусники снова будут удивлять киевлян своими умопомрачительными трюками. Два года назад, в феврале 2018 года, команда уже выступала в столице, и вот магия возвращается.

The Illusionists. Direct From Broadway – самое успешное шоу в истории Бродвея, бьющее рекорды по всему миру. За время своего существования его звезды появились в более чем 200 городах и 40 странах. В первой половине 2019 года блестящие маги дали около 100 спектаклей в 19 европейских столицах.

Организаторы обещают еще более технологичное зрелище, чем в предыдущих версиях. Здесь будут и сценические иллюзии, и чтение мыслей, и побег из наручников или камеры пыток в воде, и многое другое. Выступления "Иллюзионистов" неизменно поражают воображение и открывают зрителям мир, в котором не удастся распознать, где реальность, а где иллюзия.

Queen Symphonic

Национальный дворец искусств "Украина"

10 апреля, 19:00 (билеты)

Хотя со времени основания легендарной группы прошло уже почти полвека, хиты рок-бунтарей по-прежнему поражают и вдохновляют, в чем можно убедиться лично на чрезвычайно мощном концерте.

Это величественное шоу с участием симфонического оркестра, рок-группы и четырех непревзойденных вокалистов. Артисты уже знакомы нам по своему участию в феерическом мюзикле We Will Rock You, который встречали овациями по всему миру. Проект – детище Брайана Мэя и Роджера Тейлора, участников Queen, возродивших не просто песни, но и сам дух легендарной команды. Мэй лично прослушивал каждого участника шоу.

Более 40 артистов воссоздадут на сцене дворца "Украина" уникальную атмосферу квиновских выступлений. Прозвучат оригинальные концертные аранжировки британской команды. Зрители вживую услышат такие культовые вещи, как Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, I Want it All, Who Wants To Live Forever.

LP. Heart to Mouth Tour

Дворец спорта

16 апреля, 19:00 (билеты)

Певица Лаура Перголицци, известная под псевдонимом LP, стала популярна на родине, в США, еще в 1990-х годах, когда выступала в составе дуэта Lionfish вместе с подругой Алисией Годсберг. В 2001 году Лаура представила свой дебютный альбом "Heart-Shaped Scar", и с тех пор артистка выступает сольно.

Певица уже неоднократно давала концерты в Киеве, и всегда собирала полные залы благодарных слушателей. В этот раз LP подарит украинцам свои лучшие композиции, а также песни из нового, пятого по счету, альбома "Heart To Mouth", вышедшего в декабре 2018-го. Этот сборник – концентрация эмоций, крик артиста, который не может сдержать их внутри. Певица, как всегда, максимально открыта в выражении чувств, она не таясь говорит о любви, страсти, страхе, сомнениях, неверности, сожалении и искуплении.

Новая пластинка Лауры – это фантастический микс попа, рока и электроники, в очередной раз показывает поклонникам, что для таланта их любимицы нет ничего невозможного.

Сергей Притула. Юмор-шоу "Вар'яти"

Национальный дворец искусств "Украина"

21 мая, 19:30 (билеты)

Известный актер и юморист Сергей Притула продолжает прекрасную традицию – вместе со своим проектом "Вар'яти" творит новую историю украиноязычного юмора. Их шутки всегда точны и актуальны, а часто во время концертов благодаря зрителям рождаются и гениальные импровизации на злобу дня. Лучшим подтверждением того, что работа артиста важная и нужная, служат полные зрительские залы. И публика неизменно до отказа заполняет их в Киеве дважды в год: в мае, ко дню рождения шоу, и в конце года, демонстрируя свои лучшие достижения. Так что спешите приобрести билеты на очередной вечер юмора в 2-часовой программе от "Вар'яти-шоу".

David Garrett

Дворец спорта

01 октября, 19:00 (билеты)

Дэвид Гарретт едет в Киев с новой программой UNLIMITED LIVE в рамках мирового тура, посвященного 10-летию культового сборника хитов "Unlimited – Greatest Hits" и юбилею профессионального пути музыканта.

Дэвид своим творчеством совершил революцию в восприятии классической музыки и сделал скрипку одним из ведущих инструментов современной альтернативы. За харизму рок-звезды и особую манеру исполнения классики Гарретта называют "скрипачом дьявола". Авторские аранжировки классических произведений Бетховена и Дебюсси в его концертах переплетаются с инструментальными версиями таких признанных хитов, как "Smells Like Teen Spirit" группы Nirvana, "Nothing Else Matters" группы Metallica, "November Rain" группы Guns N' Roses, "Viva La Vida" группы Coldplay.

К концертному туру Дэвид с командой готовились больше года, задействовав ультрасовременные технологии, и обещают поклонникам не только музыкальное, но и кинематографическое шоу. Во время UNLIMITED LIVE на всех ожидает прогулка по синему морю, по Луне и по футуристическому мегаполису.

Оля Полякова. Королева ночи

Дворец спорта

26 октября, 19:00 (билеты)

Суперблондинка уже традиционно устраивает грандиозный осенний концерт с рекордным количеством световой техники, масштабными декорациями и множеством сюрпризов для своих фанатов. В этом шоу будут задействованы более 700 человек творческой команды, а каждый номер поразит уникальным сценарием, неповторимой хореографией и королевским образом главной звезды.

На концерте Оли Поляковой просто невозможно не танцевать и не подпевать любимым песням. Сильный вокал и потрясающая харизма "Королевы ночи", а также творческие импровизации, в которых раскрывается вся глубина ее таланта, подарят зрителям незабываемый вечер.