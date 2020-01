Куди піти у Києві цього року: Queen, LP і інші яскраві події 2020-го

Афіша мистецьких заходів у новому році подарує нам безліч видовищних подій, які запам'ятаються надовго. Поціновувачів сміливих експериментів потішить новаторська балетна вистава від британського хореографа Вейна МакГрегора, любителі магічних шоу будуть вражені номерами легендарних The Illusionists, романтичних натур запрошуємо віддатися своїм почуттям на великому спільному концерті "Друга Ріка", "Скрябін" і LETAY, ну а разом із вітчизняними й зарубіжними вокалістами, інструменталістами та колективами У 2020-му можна просто поринути у світ справжнього музичного драйву.

Michael Malarkey

Caribbean Club

03 лютого, 19:00 (квитки)

Американський актор Майкл Маларкі здобув популярність у світі, знявшись у кількох успішних телесеріалах (зокрема, в ролі Ензо у "Щоденниках вампіра"), але на цьому красунчик вирішив не зупинятися. Майкл здавна захоплювався грою на гітарі та вокалом, і завжди мріяв не лише підкорити телеекран, а й показати себе як талановитий співак. І ось він уже гастролює по всьому світу, заворожуючи публіку своїм неповторним глибоким голосом та експресивним виконанням. До того ж Майкл іще й поет, сам пишет тексти до пісень. Попередні релізи вокаліста, Mongrels та ЕР Captain Solitaire, показали еклектичність музичного смаку Маларкі: в них об'єдналися фолк, рок, кантрі та блюз.

До української столиці американська зірка привезе свій новий альбом, назва якого поки що не розголошується. Але організатори обіцяють чимало сюрпризів.

#ПРОЛЮБОВ

Stereo Plaza

14 лютого, 19:00 (квитки)

Велика святкова програма до Дня всіх закоханих потішить і тих, хто вже знайшов своє кохання, і тих, хто ще тільки мріє про нього. Учасники дійства – найліричніші в Україні гурти.

"Друга Ріка" та її лідер Валерій Харчишин здобули славу головних рокромантиків, щойно з’явившись в українському теле- й радіопросторі.

"Скрябін" – гурт, любов до якого відчував і відчуває у своєму серці майже кожен меломан. Вони #ПРОЛЮБОВ до музики, до Батьківщини й рідних людей. А тепер Скрябін – це ще й наша історія #ПРОЛЮБОВ до Кузьми.

Ілля Резніков, більш відомий слухачам як лідер гурту LETAY, підкорив глядачів Нацвідбору на "Євробачення-2019" експериментальним театралізованим номером і романтичним пісенним освідченням "Мила моя". Його композиція "Кохайтесь" стала складовою саундтреку до кінофільму "Свінгери-2", а ліричне відео "Лицарю личить сталь" поєднало рефлексії кохання та роздуми про країну.

Соня Сотник

Docker Pub

08 березня, 20:00 (квитки)

Співачка Соня Сотник починала як ведуча на столичному MUSIC Радіо. З 2009 року разом із Сергієм Кузіним веде культове ранкове шоу [Камтугеза] на Radio ROKS. 23 вересня 2011 року артистка дала свій перший сольний концерт "Сонник №1", який пройшов із рекордним аншлагом, а черга охочих потрапити на нього розтягнулася на десятки метрів.

У 2013 році Соня Сотник випустила дебютний альбом "Боже, бережи королеву", а на головну пісню влітку того ж року знятий кліп. Крім того, вона продюсер проекту "Рок Відродження", покликаного нагадати про трагічну історію покоління української творчої еліти 20–30-х років XX століття, а також ініціатор і організатор проекту #НаШапку – серії благодійних концертів відомих музикантів.

У березні в концерті Соні Сотник також візьме участь "Гурт Йо-Гурт".

Балет Autobiography. Компанія Уейна МакГрегора

Міжнародний центр культури і мистецтв

29-30 березня, 19:30 (квитки)

Британський хореограф Вейн МакГрегор отримав міжнародне визнання за свої новаторські ідеї у стилі контемпорарі та впровадження сучасних тенденцій у класичному балеті. З 2006 року він працює хореографом-резидентом королівського балету "Ковент-Гарден". МакГрегор ставить хореографію для провідних балетних труп світу, постійно експериментує, змішуючи різні жанри. Серед найвідоміших робіт маестро – постановки для драматичного театру, опери і кіно ( "Гаррі Поттер і Кубок Вогню", "Фантастичні звірі і де їх шукати", "Тарзан. Легенда"), а також для відеокліпів (Radiohead, Thom Yorke, The Chemical Brothers) і тижнів мод.

Вперше виступаючи для українських глядачів, Вейн МакГрегор представить свій найбільш інтимний твір – балетний спектакль "Автобіографія" 2017 року, що балансує на межі технологій і науки. У центрі уваги – тіло, своєрідний архів, який виник на основі хореографічних портретів, міцно пов'язаних науковим розшифруванням власного геному постановника. Таким чином, ця вистава, перша у світовій історії, з'явилася у співавторстві з провідними генетиками, які розшифрували повну послідовність генома МакГрегора. Автор музики – молода американка Джерілінн Петтон, у минулому працівниця металургійного комбінату, а нині артистка Jlin, одна з найбільш обговорюваних електронних музикантів.

Вечір прем'єр з Катериною Осадчою

29 березня, 19:00

Національний палац мистецтв "Україна" (квитки)

Телеведуча Катерина Осадча – визнаний майстер створення гострих і провокаційних бліцінтерв'ю та яскравих сюжетів про український шоу-бізнес. Крім своєї фірмової програми "Свiтське життя", вона веде також концерт "Вечір прем'єр", який уже давно визнаний однією з наймасштабніших світських подій у країні. Наші зірки із задоволенням приймають запрошення Катерини на участь у її вечорі, а глядачі прагнуть швидше купити квитки на найкращі місця, адже вже знають, яка чудова атмосфера панує на цьому шоу.

Не пропустіть можливість узяти участь у зйомці "Вечору прем'єр" – насолодитися блискучими діалогами, першими почути новинки від улюблених артистів, які вже готують щось особливе спеціально для цієї події, та оцінити найбільш видовищні номери, провівши прекрасний вечір разом з українськими зірками..

The Illusionists

Національний палац мистецтв "Україна"

02-05 квітня, 11:00, 14:00, 15:00, 18:00, 19:00 (квитки)

Всесвітньо відомі фокусники знову будуть дивувати киян своїми фантастичними трюками. Два роки тому, в лютому 2018 року, команда вже виступала в столиці, і ось магія повертається.

The Illusionists. Direct From Broadway – найуспішніший шоу в історії Бродвею, що б'є рекорди по всьому світу. За час свого існування його зірки з'явилися в більш ніж 200 містах і 40 країнах. У першій половині 2019 року блискучі маги дали близько 100 вистав в 19 європейських столицях.

Організатори обіцяють ще більш технологічне видовище, ніж в попередніх версіях. Тут будуть і сценічні ілюзії, і читання думок, і втеча з наручників або камери тортур в воді, і багато іншого. Виступи "Ілюзіоністів" незмінно вражають уяву і відкривають глядачам світ, в якому не вдасться розпізнати, де реальність, а де ілюзія.

Queen Symphonic

Національний палац мистецтв "Україна"

10 квітня, 19:00 (квитки)

Хоча від заснування легендарного гурту минуло вже майже півстоліття, хіти рокбунтарів так само вражають і надихають, у чому можна переконатися особисто на надзвичайно потужному концерті.

Це величне шоу за участю симфонічного оркестру, рокгрупи та чотирьох неперевершених вокалістів. Артисти вже знайомі нам своєю участю у феєричному мюзиклі We Will Rock You, який зустрічали оваціями по всьому світу. Проект є дітищем Брайана Мея та Роджера Тейлора, учасників Queen, що відродили не просто пісні, а й сам дух легендарної команди. Мей особисто прослуховував кожного учасника шоу.

Понад 40 артистів відтворять на сцені палацу "Україна" унікальну атмосферу квінівських виступів. Прозвучать оригінальні концертні аранжування британської команди. Глядачі наживо почують такі культові речі, як Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, I Want it All, Who Wants To Live Forever.

LP. Heart to Mouth Tour

Палац спорту

16 квітня, 19:00 (квитки)

Співачка Лаура Перголіцці, відома під псевдонімом LP, стала популярною на батьківщині, в США, ще у 1990-х роках, коли виступала у складі дуету Lionfish разом із подругою Алісією Годсберг. У 2001 році Лаура представила свій дебютний альбом "Heart-Shaped Scar", і відтоді артистка виступає сольно.

Співачка вже неодноразово давала концерти в Києві, і завжди збирала повні зали вдячних слухачів. Цього разу LP подарує українцям свої найкращі композиції, а також пісні з нового, п'ятого, альбому "Heart To Mouth", що вийшов у грудні 2018-го. Ця збірка – концентрація емоцій, крик артиста, який не може стримати їх усередині. Співачка, як завжди, максимально відкрита у вираженні почуттів, вона не криючись говорить про любов, пристрасть, страх, сумніви, невірність, жаль і спокуту.

Нова платівка Лаури – це фантастичний мікс попу, року та електроніки, який вкотре показує шанувальникам, що для таланту їхньої улюблениці немає нічого неможливого.

Сергій Притула. Гумор-шоу "Вар'яти"

Національний палац мистецтв "Україна"

21 травня, 19:30 (квитки)

Відомий актор та гуморист Сергій Притула продовжує прекрасну традицію – разом зі своїм проєктом "Вар'яти" творити нову історію україномовного гумору. Їхні жарти завжди влучні та актуальні, а часто під час концертів завдяки глядачам народжуються й геніальні злободенні імпровізації. Найкраще підтвердження того, що робота артиста є важливою та потрібною, – повні глядацькі зали. І публіка незмінно вщент заповнює їх у Києві двічі на рік: у травні, до дня народження шоу, та наприкінці року, демонструючи свої найкращі здобутки. Тож поспішайте придбати квитки на черговий вечір гумору у 2-годинній програмі від "Вар'яти-шоу".

David Garrett

Палац спорту

01 жовтня, 19:00 (квитки)

Девід Гарретт їде до Києва з новою програмою UNLIMITED LIVE у рамках світового туру, присвяченого 10-річчю культового збірника хітів "Unlimited – Greatest Hits" та ювілею професійного шляху музиканта.

Девід своєю творчістю здійснив справжню революцію у сприйнятті класичної музики та зробив скрипку одним із провідних інструментів сучасної альтернативи. За харизму рокзірки та особливу манеру виконання класики Гарретта називають "скрипалем диявола". Авторські аранжування класичних творів Бетховена й Дебюссі в його концертах переплітаються з інструментальними версіями таких визнаних хітів, як "Smells Like Teen Spirit групи Nirvana, "Nothing Else Matters" групи Metallica, "November Rain" групи Guns N' Roses, "Viva La Vida" групи Coldplay.

До концертного тур Девід із командою готувалися більше року, задіявши ультрасучасні технології, і обіцяють шанувальникам не тільки музичне, а й кінематографічне шоу. Під час UNLIMITED LIVE на всіх очікує прогулянка синім морем, Місяцем і футуристичним мегаполісом.

Оля Полякова. Королева ночі

Палац спорту

26 жовтня, 19:00 (квитки)

Суперблондинка вже традиційно влаштовує грандіозний осінній концерт із рекордною кількістю світлової техніки, масштабними декораціями та безліччю сюрпризів. У цьому шоу буде задіяно більше 700 осіб творчої команди, а кожен номер вразить унікальним сценарієм, неповторною хореографією та королівським образом головної зірки.

На концерті Олі Полякової просто неможливо не танцювати й не підспівувати улюбленим пісням. Сильний вокал та приголомшлива харизма "Королеви ночі", а також творчі імпровізації, в яких розкривається вся глибина її таланту, подарують глядачам незабутній вечір.