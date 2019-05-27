Куда поехать отдыхать летом: украинцам рассказали о популярных направлениях

Весна подходит к концу, а значит пора задуматься о том, где провести отдых. О популярных направлениях и стоимости рассказали аналитики, передает информационный портал "Сегодня".

Чаще всего народ интересовался ценами на отдых в Египте, куда хотели бы отправиться 38,5%. Второй по популярности стала Турция (25,5%). За лидерами оказались страны Евросоюза: Греция (4,5%), Болгария (3,8%), Кипр (3,5%) и Испания (2,8%). Еще около 3% присматривались к Арабским Эмиратам.

Для любителей египетских пляжей есть хорошая новость: цены на отдых там останутся примерно на том же уровне, что и годом ранее. "Это связано с тем, что у нас Египет - массовое направление, туда не едут российские туристы, соответственно, отели устанавливают достаточно лояльные и привлекательные цены для украинского рынка", - рассказал директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук.

Также отмечается, что средняя цена недельного отпуска для двоих в пятизвездочном отеле равна 16 - 22 тыс. грн. Хургада в таких же условиях обойдется в 22 тыс. грн.

Фото: (pixabay.com)

А вот поездки в Турцию подорожают из-за растущего спроса среди европейских туристов и возвращения в регион туристов из РФ. А еще потому, что турецкий туристический бизнес перешел на расчеты в евро.

Бюджетным может остаться лишь европейский отдых. Кроме того, по словам туроператоров, этим летом модными могут стать и другие направления. Например, сейчас растет спрос на испанские курорты Тенерифе, Майорку, Барселону.

Напомним, что туроператорам ужесточили требования.

Мы писали, что на прошлой неделе в Египте без воды и еды застряли 170 украинцев, которые просят наказать туроператора.

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" около 200 человек застряли на курорте в Шармь аль Шейхе из-за отмены рейсов.