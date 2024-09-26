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"Кучугура та три оберемки". Які фрази українською зроблять вашу мову яскравішою

Як українською сказати популярні крилаті вислови (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українці досі використовують різноманітні фрази, які відомі багатьом тільки російською. Наприклад: "Любишь кататься - люби и саночки возить", або "Вагон и маленькая тележка". Без влучних висловів - мова лише засіб спілкування, а з ними - це вже обмін енергіями, тому вчимося говорити такі фрази українською.

Які є аналоги "крилатих" висловів в українській мові, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на портал "Єдині".

"Береженого Бог бережет" - Береженого Бог береже, а козака шабля.

Значення: Не варто сподіватися, що Бог порятує - треба і самому зробити все для безпеки.

"На Бога надейся и сам не плошай" - На Бога сподівайся і свого розуму тримайся.

Значення: Замало вірити, що Бог щось дасть - потрібно докладати зусиль.

"Большому кораблю - большое плавание" - Великій рибі у глибокій воді плавати

Значення: Людина, якій багато дано, яка має талант, обов'язково повинна реалізувати себе у складнішій, відповідальнішій справі.

"Вагон и маленькая тележка" - Кучугура й три оберемки

Значення: Чогось дуже багато

"Утро вечера мудренее" - Ранок покаже, що вечір скаже

Значення: Якщо сьогодні розв'язати якусь проблему не виходить, можна повернутися до неї завтра

"Взялся за гуж - не говори, что не дюж" - Пустився в бійку - чуба не жалій

Значення: Якщо пообіцяв щось зробити чи погодився на якусь важку справу, то, хай як важко, а доводь до кінця

"У каждой пташки - свої замашки" - У кожної Меланки - свої забаганки

Значення: Кожен має свої звички й бажання, не завжди зрозумілі іншим

"Без труда не вытащишь и рубку из пруда" - Щоб рибку з'їсти, треба в воду лізти

Значення: Щоб отримати щось, мусиш пройти непростий, часто неприємний шлях.

"Любишь кататься - люби и саночки возить" - Любиш поганяти - люби й коня годувати

Значення: Задоволення завжди має свої наслідки, щоб отримати задоволення, треба для цього постаратися.

"Ни кола, ни двора" - Ні в горшку, ні в мішку

Значення: Бідний, вбогий

"Дорога ложка к обеду" - Дороге яєчко до Великодня

Значення: Усе потрібно робити вчасно, а тепер уже запізно

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