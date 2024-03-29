Яку воду потрібно давати собаці для пиття

Основні правила пиття собаки

Щоб ваш вихованець був здоровим і добре розвився, потрібно дотримуватися таких правил:

Вода для пиття завжди має бути чистою. Рідина, налита у відкриту миску, дуже швидко збирає пил, бруд та мікробів, тому вона дуже швидко стає непридатною до пиття. Варто використовувати спеціальні поїлки - в них вода буде чистішою.

Міняти воду для тварин потрібно як мінімум двічі на день, інакше в ній заведуться бактерії та мікроорганізми. Вони непомітні для ока, однак дуже шкідливі для здоров'я собаки.

Вода має бути кімнатної температури - тоді вона забезпечить ідеальний термообмін в організмі та не викличе застудних захворювань.

Поїлка або миска з водою завжди мають бути повними, особливо, якщо тварина харчується сухим кормом.

Яку воду обирати

Господарі постійно вагаються, яку ж обирати воду - сиру, кип'ячену чи відфільтровану. У кожної води є свої плюси та мінуси.

Кип'ячена. Якість такої води залежить від ємності, яку використали для кип'ятіння. Наприклад, вода з алюмінієвих або залізних чайників без емалі вважається непридатною до пиття. Те саме стосується чайників з пластмаси. Зараз можна придбати чайники з кераміки чи скла - ці матеріали хімічно інертні й майже не впливають на властивості води. Також підійде чайник з нержавійки.

Сира. Багато собаківників вважають кип'ячену воду "мертвою", не п'ють її самі та не дають тваринам. В результаті собака може отримати воду сумнівної якості з природних джерел, колодязів, чи просто з-під крану. Так робити не можна! Водопровід може бути отруєний не тільки хлоркою, а й важкими металами, навіть миш'яком та кадмієм. У джерелах та колодязях можуть бути активні мікроорганізми, водорості, гриби, віруси.

Фільтрована. Якість такої води залежить від фільтрів, але у більшості випадків вона набагато краще підходить для пиття, чим кип'ячена. Вона дешевша, простіша в отриманні, корисніша, зручніша у використанні, оскільки її не потрібно охолоджувати й можна одразу дати собаці. Також підійде вода у пляшках, але без газу.