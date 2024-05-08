У школах України хочуть запровадити новий обов'язковий курс: про що йдеться
В українських школах можуть ввести обов'язкові освітні курси із міжнародного гуманітарного права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції).
Питання введення міжнародного гуманітарного права в якості обов'язкового курсу обговорювалось під час засідання Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права (МГП) в Україні.
У тому ж числі обов'язкові освітні курси із міжнародного гуманітарного права можуть запровадити для держслужбовців.
"Зокрема, планується включити у навчальну програму курси, які охоплюватимуть поняття захисту прав людини у ситуаціях збройних конфліктів, і включити теми міжнародного гуманітарного права у програми звичних шкільних дисциплін, таких як захист України, правознавство, історія", - пише Мінреінтеграції.
Освітній матеріал поширюватиметься у вигляді:
- посібників;
- онлайн-курсів;
- тренінгів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, коли в українських школах розпочнуться літні канікули.
Тим часом у Запоріжжі незабаром відкриють першу підземну школу.
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