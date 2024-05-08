У школах України хочуть запровадити новий обов'язковий курс: про що йдеться

В українських школах можуть ввести обов'язкові освітні курси із міжнародного гуманітарного права.

Питання введення міжнародного гуманітарного права в якості обов'язкового курсу обговорювалось під час засідання Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права (МГП) в Україні.

У тому ж числі обов'язкові освітні курси із міжнародного гуманітарного права можуть запровадити для держслужбовців.

"Зокрема, планується включити у навчальну програму курси, які охоплюватимуть поняття захисту прав людини у ситуаціях збройних конфліктів, і включити теми міжнародного гуманітарного права у програми звичних шкільних дисциплін, таких як захист України, правознавство, історія", - пише Мінреінтеграції.

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