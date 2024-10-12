Яку спідницю обрати на осінь: наймодніші фасони та кольори 2024 року

Замшева спідниця-міді + чорний лонгслів + туфлі Мері Джейн

Як відомо, замша на піку популярності у 2024 році - цей матеріал додасть у будь-який образ вишуканості. Одягайте спідницю міді світло-коричневого відтінку, чорний лонгслів та шкіряне пальто в тон до спідниці. Доповнять лук чорна сумка-багет і балетки Мері Джейн, а в прохолодніші дні їх можна замінити на ботильйони.

Стильний лук із замшею (фото: instagram.com/nnennaechem)

Піджак оверсайз + спідниця плісе + лофери

Для повсякденних луків до інституту, школи, офісу або на ділову зустріч пригляньте такий образ: коротка спідниця плісе, теплий светр з високим горлом у наймоднішому відтінку осені бургунді та піджак у стилі оверсайз. Доповнять образ класичні лофери та замшева сумка.

Образ в офіс (фото: instagram.com/francescasaffari)

Червоний джемпер + шкіряна спідниця + білі туфлі

Осінь - час для сміливих експериментів. І зі звичайною чорною спідницею з натуральної чи штучної шкіри можна створити величезну кількість стильних луків. Наприклад, одягайте яскраво-червоний светр, спідницю міді та білі туфлі. Доповніть образ прикрасами та стильною сумкою коричневого відтінку.

Варіант образу на побачення (фото: instagram.com/anoukyve)

В'язана спідниця + гольф-водолазка + туфлі-човники

Зверніть увагу цього сезону і на трикотажні спідниці. Їх можна носити як із верхом такого ж відтінку та фактури, так і з контрастним. Одягайте гольф-водолазку, довгу спідницю та туфлі або ботильйони. Доповніть образ курткою чи пальтом.

Образ на кожен день (фото: instagram.com/abimarvel)

Спідниця плісе + укорочена куртка

Спідниця плісе у довжині міді знову на піку популярності цього року. Одягайте таку спідницю, блузку або гольф, а зверху накиньте коротку куртку. Для прохолодніших днів куртку можна замінити пальтом.

Лук на теплу осінь (фото: instagram.com/nlmarilyn)