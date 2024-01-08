Какую скумбрию никогда нельзя покупать в магазине - приведет к отравлению

Скумбрия - это очень полезная рыба, ее любят многие украинцы. Знаете ли вы, как выбрать действительно качественный продукт в магазине?

На этот вопрос дает ответ РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост блоггера Дарьи Дорошкевич в Instagram.

Как выбрать качественную замороженную скумбрию

Посмотрите на форму рыбы. Если вы видите, что туловище скумбрии очень сильно искривлено в позвоночнике или в районе хвоста и это происходит не только с одной скумбрией в ящике, это может означать, что такая тушка при хранении размораживалась, а затем замораживалась. А повторная заморозка может привести к пищевому отравлению.

Проверьте скумбрию на наличие желтых пятен - они свидетельствуют о том, что рыба давно хранится и может горчить.

Проверьте скумбрию на повреждение. Когда рыба долго сохраняется, ее кожа выглядит как сухая, а вот хвостик выглядит потрескавшимся. Не стоит покупать такой продукт, лучше поискать в другом магазине.

"Сразу замечу - размороженную я не советую покупать - она та самая размороженная, но проверить ее на свежесть вы уже не сможете", - написала Дорошкевич.