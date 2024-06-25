Яку сіль краще використовувати під час приготування супу, пасти, м’яса та інших страв

Вибір правильної солі може суттєво вплинути на смак ваших страв. Існує безліч видів солі, кожен з яких має свої унікальні властивості та найкраще підходить для певних продуктів.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрав поради кухарів, які допоможуть вам вибрати найкращу сіль для ваших кулінарних творінь.

Супи

Для супів рекомендується використовувати морську сіль. Вона має м'який, легкий смак, який не перебиває смак інших інгредієнтів страви.

Якою сіллю солити суп (ілюстративне фото: Freepik)

Також деякі шеф-кухарі використовують сіль з травами або спеціями, щоб додати супу додаткового аромату.

Паста

Для пасти найкраще підходить сіль крупного помелу. Її можна додати у воду під час варіння пасти, або посипати нею вже готову страву.

Яка сіль найкраща для пасти (ілюстративне фото: Freepik)

Також можна використовувати французьку сіль Флер де Сель (найблагородніша і вишукана форма морської солі, яку називають "солоною ікрою") або ж сіль з часником (класична комбінація традиційної кухонної солі з гранульованим часником, завдяки якій приправлена страва набуває додатковий смак, аромат і користь для здоров'я).

М'ясо та риба

Для м'яса та риби кулінарні експерти рекомендують використовувати кухонну кам'яну сіль, яка має яскраво виражений смак, завдяки чому добре поєднується з продуктами.

Яку сіль брати для м'яса та риби (ілюстративне фото: Freepik)

Разом з тим можна використовувати сіль з травами або спеціями, щоб додати м'ясу або рибі додаткового аромату.

Овочі

Під час готування овочів імениті кухарі зазвичай використовують морську сіль. Вона підкреслить природний смак овочів, не перебиваючи його.

Якою сіллю солити овочі (ілюстративне фото: Freepik)

Сіль з травами або спеціями також можна використовувати, щоб додати овочам додаткового аромату. Головне - не переборщити.

Випічка та десерти

Для випічки та десертів найкраще всього використовувати сіль дрібного помелу. В ідеалі її додавати до тіста. Але дехто воліє посипати нею вже готову випічку. Загалом сіль у "кондитерці" варто використовувати, щоб збалансувати солодкість.

Яку сіль додавати в випічку (ілюстративне фото: Freepik)

Експериментуйте з різними видами солі та способами її використання, щоб знайти те, що вам подобається.

Але важливо пам’ятати: не варто використовувати занадто багато солі, адже це може зіпсувати смак вашої страви.