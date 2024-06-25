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Какую соль лучше использовать во время приготовления супа, пасты, мяса и других блюд

Вторник 25 июня 2024 16:00
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Какую соль лучше использовать во время приготовления супа, пасты, мяса и других блюд Как с помощью соли сделать вкус блюд лучше (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Выбор правильной соли может оказать существенное влияние на вкус ваших блюд. Существует множество видов соли, каждый из которых имеет свои уникальные свойства и лучше подходит для определенных продуктов.

РБК-Украина (проект Styler) собрал советы поваров, которые помогут выбрать лучшую соль для ваших кулинарных творений.

Супы

Для супов рекомендуется использовать морскую соль. Она имеет мягкий, легкий вкус, который не перебивает вкус других ингредиентов блюда.

Какую соль лучше использовать во время приготовления супа, пасты, мяса и других блюд

Какой солью солить суп (иллюстративное фото: Freepik)

Также некоторые шеф-повара используют соль с травами или специями, чтобы добавить супу дополнительного аромата.

Паста

Для пасты лучше всего подходит соль крупного помола. Ее можно добавить в воду во время варки пасты или посыпать ею уже готовое блюдо.

Какую соль лучше использовать во время приготовления супа, пасты, мяса и других блюд

Какая соль лучшая для пасты (иллюстративное фото: Freepik)

Также можно использовать французскую соль Флер де Сель (самая благородная и изысканная форма морской соли, которую называют "соленой икрой") или же соль с чесноком (классическая комбинация традиционной поваренной соли с гранулированным чесноком, благодаря которой приправленное блюдо приобретает дополнительный вкус, аромат и пользу для здоровья).

Мясо и рыба

Для мяса и рыбы кулинарные эксперты рекомендуют использовать кухонную каменную соль, которая имеет ярко выраженный вкус, благодаря чему хорошо сочетается с продуктами.

Какую соль лучше использовать во время приготовления супа, пасты, мяса и других блюд

Какую соль брать для мяса и рыбы (иллюстративное фото: Freepik)

Вместе с тем можно использовать соль с травами или специями, чтобы добавить мясу или рыбе дополнительный аромат.

Овощи

При приготовлении овощей именитые повара обычно используют морскую соль. Она подчеркнет естественный вкус овощей, не перебивая его.

Какую соль лучше использовать во время приготовления супа, пасты, мяса и других блюд

Какой солью солить овощи (иллюстративное фото: Freepik)

Соль с травами или специями также можно использовать для добавления овощам дополнительного аромата. Главное - не переборщить.

Выпечка и десерты

Для выпечки и десертов лучше всего использовать соль мелкого помола. В идеале ее добавлять в тесто. Но некоторые предпочитают посыпать ею уже готовую выпечку. В общем, соль в "кондитерке" следует использовать, чтобы сбалансировать сладость.

Какую соль лучше использовать во время приготовления супа, пасты, мяса и других блюд

Какую соль добавлять в выпечку (иллюстративное фото: Freepik)

Экспериментируйте с различными видами соли и способами ее использования, чтобы найти то, что вам нравится.

Но важно помнить: не стоит использовать слишком много соли, ведь это может испортить вкус вашего блюда.

Кстати, раньше мы писали о том, какие продукты нельзя измельчать в блендере.

Читайте также, как быстро сварить фасоль без замачивания.

При написании материала использовались следующие источники: кулинарные сайты The Kitchn, Bon Appétit, Tasting Table, Food52.

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