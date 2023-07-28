Таку помилку роблять майже всі під час прийому вітаміну D

Вітамін D дуже важливий нутрієнт, який переважно виробляється в організмі під дією сонячного світла. Також людина отримує вітамін із раціону. Однак, варто знати, чи завжди вживання вітаміну додатково є безпечним.
Про це повідомили у медичній спільноті "Бережи себе" у Telegram.
Ендокринолог Діана Крилова розповіла, що вітамін допомагає формувати та підтримувати міцність кісток, регулює нормальний рівень кальцію та фосфору в крові та покращує засвоєння кальцію.
Також сполука допомагає підтримувати здорову імунну систему та контролювати ріст клітин. Вітамін D міститься в деяких продуктах, як-от жирних видах риби, молоці та сухих сніданках.
Лікарі радять приймати вітамін D на постійній основі для більшості людей, але, звичайно, у профілактичних дозах.
Однак, є випадки, коли вітамін D може навіть нашкодити організму людини.
Люди не завжди звертають увагу на те, чи вживається вітамін у правильному дозуванні. Особливо, коли рішення споживати добавку приймається самостійно. Однак, дотримуватися правильного дозування - вкрай важливо.
До того ж більшість людей вживає вітамін без попередньої здачі аналізів. Тому найчастіше шкідливі ефекти вітаміну D повʼязані саме з його передозуванням.
Вітамін посилює всмоктування кальцію в шлунково-кишковому тракті. Тому надмірний рівень вітаміну D може спричинити накопичення кальцію понад норму (гіперкальціємію).
Такий стан супроводжується такими симптомами, як нудота, блювота, слабкість, сплутаність свідомості, втрата апетиту, зневоднення, надмірне сечовипускання та спрага.
Токсичний вплив від надлишку вітаміну D може прогресувати до болю в кістках і проблем із нирками.
Надзвичайно високий рівень вітаміну D може спричинити ниркову недостатність, нерегулярне серцебиття і навіть смерть.
У такому випадку потрібно негайно припинити приймання вітаміну D і обмежити споживання продуктів, які містять багато кальцію.
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