Такую ошибку делают почти все во время приема витамина D

Витамин D очень важный нутриент, преимущественно вырабатываемый в организме под действием солнечного света. Также человек получает витамин из рациона. Однако, следует знать, всегда ли употребление витамина дополнительно безопасно.
Об этом сообщили в медицинском сообществе "Бережи себе" в Telegram.
Эндокринолог Диана Крылова рассказала, что витамин помогает формировать и поддерживать крепкость костей, регулирует нормальный уровень кальция и фосфора в крови и улучшает усвоение кальция.
Также соединение помогает поддерживать здоровую иммунную систему и контролировать рост клеток. Витамин D содержится в некоторых продуктах, таких как жирные виды рыбы, молоко и сухие завтраки.
Врачи советуют принимать витамин D на постоянной основе для большинства людей, но, конечно, в профилактических дозах.
Однако есть случаи, когда витамин D может даже навредить организму человека.
Люди не всегда обращают внимание на то, употребляется ли витамин в правильной дозировке. Особенно когда решение потреблять добавку принимается самостоятельно. Однако, соблюдать правильную дозировку - крайне важно.
К тому же большинство людей употребляет витамин без предварительной сдачи анализов. Поэтому чаще всего вредные эффекты витамина D связаны именно с его передозировкой.
Витамин усиливает всасывание кальция в желудочно-кишечном тракте. Поэтому чрезмерный уровень витамина D может вызвать накопление кальция сверх нормы (гиперкальциемия).
Такое состояние сопровождается такими симптомами, как тошнота, рвота, слабость, спутанность сознания, потеря аппетита, обезвоживание, чрезмерное мочеиспускание и жажда.
Токсическое влияние от избытка витамина D может прогрессировать до боли в костях и проблем с почками.
Чрезвычайно высокий уровень витамина D может повлечь за собой почечную недостаточность, нерегулярное сердцебиение и даже смерть.
В таком случае нужно немедленно прекратить прием витамина D и ограничить потребление продуктов, содержащих много кальция.
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