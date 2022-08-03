UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Кто такое придумал?" Врач рассказала о травматическом способе чистить уши

Фото: Как правильно чистить уши (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Привычка очищать уши ватными палочками - вредная, и даже "детские ушные палочки" - на самом деле маркетинговый ход.

Об этом рассказала врач из Львова Виктория Пьец.

"Кто придумал чистить уши ватными палочками? Неизвестно", - спрашивает медик.

По словам доктора, каждый год есть множество случаев травмирования барабанной перепонки и случаев наружного отита после использования палочек.

Зачем мы чистим уши палочками?

Палочки используют для удаления серы. Но на самом деле делать этого не надо. Ведь сера - это естественный секрет, который выполняет функцию защиты (то есть выведения из слуховых ходов пыли, насекомых и других загрязнений).

Уши имеют функцию самоочистки - сера сама выводится из уха при жевательных движениях.

Каковы функции ушной серы

В наружном ухе около 2000 серных желез, которые выделяют 12-20 мг ушной серы в месяц.

Сера имеет кислый pH, поэтому бактерии и микроорганизмы погибают в ней, и не могут пройти дальше в слуховой ход.

Фото: Не пхайте в ухо ватные палочки (freepik)

Что мы делаем, когда пользуемся ватными палочками?

  • Ватные палочки не стерильны и могут содержать патогенные микроорганизмы.
  • Можно травмировать барабанную перепонку.
  • Утрамбованная сера может вызвать образование серной пробки (пробки) и как следствие получите наружный отит (воспаление уха).
  • Каждая "чистка" вызывает большее образование серы.

Как же правильно проводить гигиену ушной раковины

  • Ухо самоочищается!
  • Можно просто мыть ушную раковиной водой.
  • Если серы много, то можно почистить ее на поверхности ватой смоченной в воде (ватным диском).
  • Если вы пользуетесь наушниками, их нужно чистить раз в три дня.
  • Если вы чувствуете заложенность, дискомфорт и боль в ушах, обратитесь к ЛОРу.

"Ватные палочки - не равно ушные палочки. Ватные используют для снятия макияжа, например. В ухо не пихайте ни спичку с ватой, ни ватные палочки и все будет хорошо", - добавила Виктория Пьец.

Ранее мы писали, как "знак" на ушах может свидетельствовать о приближении сердечного приступа.

Также сообщалось, что Комаровский рассказал, что делать, если закладывает уши при посадке самолета и как уменьшить боль.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровье