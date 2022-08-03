"Кто такое придумал?" Врач рассказала о травматическом способе чистить уши

Привычка очищать уши ватными палочками - вредная, и даже "детские ушные палочки" - на самом деле маркетинговый ход.
Об этом рассказала врач из Львова Виктория Пьец.
"Кто придумал чистить уши ватными палочками? Неизвестно", - спрашивает медик.
По словам доктора, каждый год есть множество случаев травмирования барабанной перепонки и случаев наружного отита после использования палочек.
Палочки используют для удаления серы. Но на самом деле делать этого не надо. Ведь сера - это естественный секрет, который выполняет функцию защиты (то есть выведения из слуховых ходов пыли, насекомых и других загрязнений).
Уши имеют функцию самоочистки - сера сама выводится из уха при жевательных движениях.
В наружном ухе около 2000 серных желез, которые выделяют 12-20 мг ушной серы в месяц.
Сера имеет кислый pH, поэтому бактерии и микроорганизмы погибают в ней, и не могут пройти дальше в слуховой ход.
Фото: Не пхайте в ухо ватные палочки (freepik)
"Ватные палочки - не равно ушные палочки. Ватные используют для снятия макияжа, например. В ухо не пихайте ни спичку с ватой, ни ватные палочки и все будет хорошо", - добавила Виктория Пьец.
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