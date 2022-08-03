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"Хто таке придумав?" Лікар розповіла про травматичний спосіб чистити вуха

Фото: Як правильно чистити вуха (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Звичка очищувати вуха ватними паличками - шкідлива, і навіть "дитячі вушні палички" - насправді маркетинговий хід.

Про це розповіла лікар зі Львова Вікторія П'єц.

"Хто придумав чистити вуха ватними паличками? Невідомо", - питає медик.

За словами доктора, щороку є безліч випадків травмування барабанної перетинки та випадків зовнішнього отиту після використання паличок.

Навіщо ми чистимо вуха паличками?

Палички використовують для видалення сірки. Але насправді робити цього не треба. Адже сірка - це природний секрет, яка виконує функцію захисту (тобто виведення з слухових ходів пилу, комах інших забруднень).

Вуха мають функцію самоочистки - сірка сама виводиться з вуха при жувальних рухах.

Які функції вушної сірки

У зовнішньому вусі близько 2000 сірчаних залоз, які виділяють 12-20 мг вушної сірки на місяць.

Сірка має кислий pH, тому бактерії і мікроорганізми гинуть у ній, і не можуть пройти далі у слуховий хід.

Фото: Не пхайте у вухо ватні палички (freepik)

Що ми робимо, коли користуємося ватними паличками?

  • Ватні палички не стерильні і можуть містити патогенні мікроорганізми.
  • Можна травмувати барабанну перетинку.
  • Утрамбована сірка може спричинити утворення сірчаної пробки (корка) і як наслідок отримаєте зовнішній отит (запалення вуха).
  • Кожне "чищення" спричиняє більше утворення сірки.

Як же правильно проводити гігієну вушної раковини

  • Вухо самоочищується!
  • Можна просто мити вушну раковиною водою.
  • Якщо сірки багато, то можна почистити її на поверхні ватою змоченою у воді (ватним диском).
  • Якщо ви користуєтеся навушниками, їх потрібно чистити раз на три дні.
  • Якщо ви відчуваєте закладеність, дискомфорт і біль у вухах, зверніться до ЛОРа.

"Ватні палички - не дорівнює вушні палички. Ватні використовують для зняття макіяжу, наприклад. У вухо не пхайте ні сірник з ватою, ні ватні палички і все буде добре", - додала Вікторія П'єц.

Раніше ми писали, як "знак" на вухах може свідчити про наближення серцевого нападу.

Також повідомлялося, що Комаровський розповів, що робити якщо закладає вуха при посадці літака і як зменшити біль.

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