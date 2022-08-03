"Хто таке придумав?" Лікар розповіла про травматичний спосіб чистити вуха

Звичка очищувати вуха ватними паличками - шкідлива, і навіть "дитячі вушні палички" - насправді маркетинговий хід.
Про це розповіла лікар зі Львова Вікторія П'єц.
"Хто придумав чистити вуха ватними паличками? Невідомо", - питає медик.
За словами доктора, щороку є безліч випадків травмування барабанної перетинки та випадків зовнішнього отиту після використання паличок.
Палички використовують для видалення сірки. Але насправді робити цього не треба. Адже сірка - це природний секрет, яка виконує функцію захисту (тобто виведення з слухових ходів пилу, комах інших забруднень).
Вуха мають функцію самоочистки - сірка сама виводиться з вуха при жувальних рухах.
У зовнішньому вусі близько 2000 сірчаних залоз, які виділяють 12-20 мг вушної сірки на місяць.
Сірка має кислий pH, тому бактерії і мікроорганізми гинуть у ній, і не можуть пройти далі у слуховий хід.
Фото: Не пхайте у вухо ватні палички (freepik)
"Ватні палички - не дорівнює вушні палички. Ватні використовують для зняття макіяжу, наприклад. У вухо не пхайте ні сірник з ватою, ні ватні палички і все буде добре", - додала Вікторія П'єц.
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