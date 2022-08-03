"Хто таке придумав?" Лікар розповіла про травматичний спосіб чистити вуха

"Хто придумав чистити вуха ватними паличками? Невідомо", - питає медик.

За словами доктора, щороку є безліч випадків травмування барабанної перетинки та випадків зовнішнього отиту після використання паличок.

Навіщо ми чистимо вуха паличками?

Палички використовують для видалення сірки. Але насправді робити цього не треба. Адже сірка - це природний секрет, яка виконує функцію захисту (тобто виведення з слухових ходів пилу, комах інших забруднень).

Вуха мають функцію самоочистки - сірка сама виводиться з вуха при жувальних рухах.

Які функції вушної сірки

У зовнішньому вусі близько 2000 сірчаних залоз, які виділяють 12-20 мг вушної сірки на місяць.

Сірка має кислий pH, тому бактерії і мікроорганізми гинуть у ній, і не можуть пройти далі у слуховий хід.

Фото: Не пхайте у вухо ватні палички (freepik)

Що ми робимо, коли користуємося ватними паличками?

Ватні палички не стерильні і можуть містити патогенні мікроорганізми.

Можна травмувати барабанну перетинку.

Утрамбована сірка може спричинити утворення сірчаної пробки (корка) і як наслідок отримаєте зовнішній отит (запалення вуха).

Кожне "чищення" спричиняє більше утворення сірки.

Як же правильно проводити гігієну вушної раковини

Вухо самоочищується!

Можна просто мити вушну раковиною водою.

Якщо сірки багато, то можна почистити її на поверхні ватою змоченою у воді (ватним диском).

Якщо ви користуєтеся навушниками, їх потрібно чистити раз на три дні.

Якщо ви відчуваєте закладеність, дискомфорт і біль у вухах, зверніться до ЛОРа.

"Ватні палички - не дорівнює вушні палички. Ватні використовують для зняття макіяжу, наприклад. У вухо не пхайте ні сірник з ватою, ні ватні палички і все буде добре", - додала Вікторія П'єц.