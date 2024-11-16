Якщо у зубній пасті є цей інгредієнт - викиньте її негайно. Про це не скажуть в рекламі!

Щоденне чищення зубів - це важлива звичка для здоров'я порожнини рота. Проте обираючи зубну пасту, важливо бути обачними, адже деякі інгредієнти можуть нести небезпеку для здоров'я.

Яких компонентів у складі зубної пасти краще уникати і чому - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Триклозан

Триклозан - антибактеріальний компонент, що додається для боротьби з бактеріями. Проте дослідження показали, що тривале використання продуктів з триклозаном може сприяти розвитку антибіотикорезистентності та порушувати гормональний баланс організму. У деяких країнах цей інгредієнт заборонений для використання у косметичних продуктах, включно з зубними пастами.

Лаурилсульфат натрію (SLS)

Ця речовина додається до паст як піноутворювач, що допомагає рівномірно розподілити пасту під час чищення. Проте SLS може викликати подразнення слизової оболонки, особливо у людей з чутливими яснами або схильністю до виразок у ротовій порожнині. Крім того, SLS може негативно впливати на мікробіом порожнини рота, що спричиняє дисбаланс здорових бактерій.

Діоксид титану

Діоксид титану - це білий пігмент, що надає пасті привабливий білий колір. Деякі дослідження ставлять під сумнів його безпечність, оскільки в дрібнодисперсній формі діоксид титану може мати канцерогенні властивості. У Європейському Союзі його використання в харчових продуктах вже обмежене, а дослідники рекомендують обережне ставлення до цього інгредієнта в зубних пастах, особливо для дітей.

Парабени

Парабени - це консерванти, які запобігають зростанню бактерій у пасті. Однак парабени можуть впливати на гормональну систему людини, і за тривалого використання мають ризик накопичувального ефекту. Хоча їхній вплив на здоров'я порожнини рота ще досліджується, варто уникати продуктів з метилпарабеном, етилпарабеном та іншими сполуками цієї групи.

Сахарин

Цей підсолоджувач надає пастам приємний смак, але є штучним замінником цукру, який має суперечливу репутацію. Деякі дослідження пов’язують сахарин з потенційними ризиками для здоров'я, зокрема з розвитком ракових захворювань у великих дозах. Натомість краще обирати пасту без підсолоджувачів або з натуральними замінниками, такими як стевія.

Фторид у високих концентраціях

Фторид захищає зуби від карієсу, але у високих дозах може спричинити флюороз - стан, який призводить до появи білих плям на зубах. Надмірне споживання фтору особливо шкідливе для дітей, тож при виборі зубної пасти для дитини обов’язково варто звернути увагу на концентрацію фториду, яка має відповідати віковим нормам.

Як обрати безпечну пасту?

Щоб уникнути ризикованих компонентів, обирайте зубні пасти з прозорим складом, де пріоритет надається натуральним інгредієнтам. Відсутність шкідливих речовин сприяє не тільки здоров'ю зубів, а й зменшує загальне токсичне навантаження на організм.