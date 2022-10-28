Якщо здулись банки з огірками: які можна їсти, а які викинути одразу

Чи можна їсти мариновані огірки, якщо кришка здулася чи вибухнула?

Якщо розсіл у банку з огірками помутнів, а кришка здулася, то такі огірки вживати в їжу ризиковано. Це означає, що у банку потрапили бактерії, шкідливі як для овочів, а й у людини.

Якщо мова йде саме про мариновані огірки, в рецептурі яких є оцет і цукор, здуття банки означає, що таким огіркам прийшов кінець. Адже попри міцні консерванти (такі як оцет), у банці завелися патогенні мікроорганізми.

До того ж такі огірки точно будуть вам не до смаку. Вони стають м'якими і несмачними. Зіпсовані мариновані огірки краще викинути одразу і не робити наступного разу помилок при консервуванні.

Те ж саме стосується різних огіркових салатів. Таку консервацію вже не врятувати.

А що з солоними (квашеними) огірками?

Якщо мова йде про солоні огірки, які консервуються методом кількаденного сквашування і єдиний консервант в них сіль, то з такими огірками ще можна повозитися.

Якщо ви помітили здуті кришки, вживайте заходів одразу, поки не постріляло.

Треба злити розсіл, прокип'ятити його, залити їм огірки на 5 хвилин, потім знову злити його та ще раз прокип'ятити. Остудити трохи розсолу і залити в банки, закривши їх чистими поліетиленовими кришками (або закатати, на ваш розсуд). Далі вони зберігатимуться нормально.

Проте вживати такі огірки без додаткової обробки не варто. Промаркуйте банку чимось на кшталт "на розсольник" і варіть з них супи, солянки і таке інше.

Якщо ж банка з солоними огірками все ж вибухнула, такі огірки краще дістати і додатково промити під проточною водою низької температури та залишити у чистій холодній воді приблизно на п'ятнадцять-двадцять хвилин.

Розсіл двічі перекип'ятити або зварити свіжий. Закрити огірки в оновленому розсолі по другому колу та закатати банки. Знову ж таки їсти їх краще у переробленому вигляді.