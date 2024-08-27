За ними полюють колекціонери. 5 радянських медалей, які коштують десятки тисяч гривень

Медаль Ушакова

Медаль Ушакова - це аналог медалі "За Відвагу", але виключно для рядового і сержантсько-старшинського складу ВМФ, а також мічманів. Вона була заснована Указом Президії Верховної Ради СРСР від 3 березня 1944 року "Про заснування військових медалей: медалі Ушакова і медалі Нахімова".

За роки Другої світової війни медаллю було нагороджено близько 14 тисяч моряків. Це єдина у світі медаль, на стрічці якої розміщена мініатюрна копія металевого ланцюга.

Медаль Ушакова коштує 41 000 гривень (фото: скриншот violity.com)

Орден Жовтневої Революції

Орден Жовтневої Революції був однією з найвищих нагород Радянського Союзу, заснованою 31 жовтня 1967 року на честь 50-річчя Жовтневої революції. Орден Жовтневої Революції був другою за значущістю радянською нагородою після Ордену Леніна.

Центральний елемент ордена - зображення крейсера "Аврора" на тлі червоного емальованого прапора - виготовлявся з емалі та накладався на срібну зірку. Серп і молот, що також зображені на ордені, покривалися позолотою.

Орден Жовтневої Революції коштує 27 000 гривень (фото: скриншот violity.com)

Орден Бойового Червоного Прапора

Орден Бойового Червоного Прапора - одна з найстаріших і найшанованіших радянських військових нагород, яка була заснована в 1924 році. Колись це був взагалі єдиний радянський бойовий орден.

Орден виготовлявся з срібла, прикрашався емаллю, а на його лицьовій стороні був зображений червоний прапор з написом "Пролетарі всіх країн, з'єднуйтесь!". Що дивно - так це те, що червона зірка на цьому ордені за таємничих причин перевернута.

Орден Бойового Червоного Прапора коштує 20 000 гривень (фото: скриншот violity.com)

Знак "Відмінник соціалістичного змагання"

У СРСР існувало безліч нагород, які видавалися не тільки за військову службу, але і за трудові досягнення. Одним із них був знак "Відмінник соціалістичного змагання".

Існувало багато різновидів подібних знаків залежно від галузі промисловості, і тому кожен із них зустрічається порівняно рідко, що робить його цінною знахідкою для колекціонерів.

Знак "Відмінник соціалістичного змагання" коштує 26 000 гривень (фото: скриншот violity.com)

Шкільна золота медаль

В СРСР шкільні медалі були запроваджені постановою Ради Народних Комісарів СРСР від 30 травня 1945 року. Протягом перших років виготовлення золоті та срібні медалі створювалися з золота 583 проби і срібла 925 проби відповідно.

Медалі мали форму правильного кола діаметром 32 мм і випускалися в 16 варіантах, що відповідало кількості союзних республік на той час. Напис "За відмінні успіхи і зразкову поведінку" був виконаний на національних мовах кожної з республік.

Як можна побачити, конкретно ця медаль виготовлена вже не з 583 проби золота, а з трохи дешевшої 375. Але, тім не менш, це у прямому сенсі слова золота медаль!

Шкільна золота медаль коштує 17 500 гривень (фото: скриншот violity.com)