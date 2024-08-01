Якщо волосся пушиться як кульбабка. Перукар розказала, що з цим робити

Що треба знати про пористе волосся

Експерт розказала, що пористе, пересушене та пошкоджене волосся - це три різні структури волосини, які потребують різного догляду та різних засобів.

Пористість волосся - це здатність волосини поглинати і підтримувати вологу.

Пориста волосина поглинає багато вологи, але і швидко втрачає її.

Чим менше вологи у волосині, тим більше вона закручена, а отже - більше пориста.



"Так, якщо ти кучеряшка від природи і не фарбована - твоє волосся пористе. Крапка. Це твоя особливість і родзинка. У такої структури є свої переваги, тому люби, доглядай і не добивай", - написала Руслана.



За її словами, пористе від природи волосся не зміниш нічим. Воно особливо потребує зволоження. А от неправильний догляд курчавого волосся з локонів на голові робить пух.

"Щоб "збити" цей пух та для виразних кучерів, для догляду треба обирати щільні кремоподібні продукти", - радить перукар.

Некоректне фарбування волосся та неправильно підібраний догляд може змінити пористість волосся з низької або нормальної пористості на високу.

Якщо у вас непористе від природи волосся, та воно стало виглядати подібним, швидше за все воно сильно пересушене, полотно "вбите" або волосся пошкоджене. Сухе волосся також набирає об’єму і починає стирчати та пушитися.

Що робити з таким волоссям?