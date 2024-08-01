RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Если волосы пушатся как одуванчик. Парикмахер рассказала, что с этим делать

Фото: Почему часто волосы пушятся (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто женщины жалуются на то, что их волосы пушятся и выглядят как одуванчики. Но это означает, что волосы просто пересушены или повреждены.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на парикмахера и стилиста по волосам Руслану Белу в Instagram.

Что нужно знать о пористых волосах

Эксперт рассказала, что пористые, пересушенные и поврежденные волосы - это три разных структуры волоса, которые требуют разного ухода и различных средств.

Пористость волос  - это способность волоса поглощать и поддерживать влагу.

Пористый волос поглощает много влаги, но и быстро теряет его.
Чем меньше влаги в волоске, тем больше она закручена, а следовательно - больше пористая.

"Да, если ты кудряшка от природы и не крашена - твои волосы пористые. Точка. Это твоя особенность и изюминка. У такой структуры есть свои преимущества, поэтому люби, ухаживай и не добивай", - написала Руслана.

По ее словам, пористые от природы волосы не изменишь ничем. Оно особенно нуждается в увлажнении. А вот неправильный уход за курчавыми волосами из локонов на голове делает пух.

"Чтобы "сбить" этот пух и для выразительных кудрей, для ухода нужно выбирать плотные кремообразные продукты", - советует парикмахер.

Некорректное окрашивание волос и неправильно подобранный уход может изменить пористость волос с низкой или нормальной пористости на высокую.

Если у вас непористые от природы волосы, но они стали выглядеть подобными, скорее всего они сильно пересушены, полотно "убито" или волосы повреждены. Сухие волосы также набирают объем и начинают торчать и пушиться.

Что делать с такими волосами?

  • Чтобы пересушенные убитые волосы  вернуть к жизни, то нужно подбирать стабильные уходовые средства.
  • Поврежденные волосы защитить от воздействия, которое повреждает.
  • Следует учитывать и толщину волоса - уход все же подбирается индивидуально.
  • После того, как волосы выведете из состояния пересушенных или поврежденных, нужно будет снова изменить уход.

 

Напомним, что парикмахер рассказала, какой уход нужен волосам летом и поделилась ценным лайфхаком.

Кстати, раньше парикмахер рассказала, что нужно делать при выпадении волос.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрасотаСоветыВолосы