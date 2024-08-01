Если волосы пушатся как одуванчик. Парикмахер рассказала, что с этим делать

Что нужно знать о пористых волосах

Эксперт рассказала, что пористые, пересушенные и поврежденные волосы - это три разных структуры волоса, которые требуют разного ухода и различных средств.

Пористость волос - это способность волоса поглощать и поддерживать влагу.

Пористый волос поглощает много влаги, но и быстро теряет его.

Чем меньше влаги в волоске, тем больше она закручена, а следовательно - больше пористая.



"Да, если ты кудряшка от природы и не крашена - твои волосы пористые. Точка. Это твоя особенность и изюминка. У такой структуры есть свои преимущества, поэтому люби, ухаживай и не добивай", - написала Руслана.



По ее словам, пористые от природы волосы не изменишь ничем. Оно особенно нуждается в увлажнении. А вот неправильный уход за курчавыми волосами из локонов на голове делает пух.

"Чтобы "сбить" этот пух и для выразительных кудрей, для ухода нужно выбирать плотные кремообразные продукты", - советует парикмахер.

Некорректное окрашивание волос и неправильно подобранный уход может изменить пористость волос с низкой или нормальной пористости на высокую.

Если у вас непористые от природы волосы, но они стали выглядеть подобными, скорее всего они сильно пересушены, полотно "убито" или волосы повреждены. Сухие волосы также набирают объем и начинают торчать и пушиться.

Что делать с такими волосами?