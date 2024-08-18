Якщо ви використовуєте ці 10 фраз, то ви емоційно розумніші за більшість людей

Емоційний інтелект або емоційний розум - це риса, яка притаманна високоефективним людям. Вони завжди знають, що вони роблять, почуваються задоволеними від своєї роботи та мають переважно гарний настрій. На практиці це розбивається на чотири сфери: самосвідомість, самоконтроль, соціальна обізнаність та управління стосунками.
Які 10 фраз використовують люди, що значно емоційно розумніші за інших людей, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на CNBC.
Емоційно розумніші люди мають дуже багато здібностей, які відрізняють їх від інших людей. Це: емоційна самосвідомість, емоційний самоконтроль, адаптивність, орієнтація на досягнення, позитивний світогляд, емпатія, організаційна обізнаність, вплив, управління конфліктами, надихаюче лідерство, коучинг і наставництво, а також командна робота.
Які 10 фраз зазвичай думають або говорять регулярно люди з високим емоційним інтелектом:
Незалежно від того, наскільки напруженим чи тривожним було ваше життя, досконалість у самоконтролі - і зокрема в емоційному самоконтролі, означає, що ви можете не дати таким руйнівним емоціям, як гнів та тривога, заважати вам виконувати те, що вам потрібно. А якщо ви й засмутитеся, то швидко прийдете у норму.
Замість того, щоб припускати, що ви чи хтось інший справляється з певною навичкою чи завданням настільки ж добре, наскільки це здається у цей момент, ви розумієте, що всі, включаючи вас, можуть стати краще за допомогою керівництва та практики. Це позитивне бачення дає змогу рухатися з ударами в житті та дозволяє бачити можливості навіть у невдачах.
Ви можете долати невизначеність і адаптуватися до змін замість того, щоб бути жорстоким у тому, як ви реагуєте. Ви прагнете пізнати нові способи діяльності та життя.
Якщо стежити за своєю загальною ціллю, попри все, що вас відволікає протягом дня, це допоможе вам її досягти.
Мати самосвідомість означає, що ви розумієте, що викликає ваш настрій і як це змушує вас думати, відчувати та бажати діяти. Ви можете розпізнати, наприклад, коли ваші думки походять від почуття гніву, тривоги або смутку. Самосвідомість є необхідною умовою для кращого емоційного самоконтролю та самоконтролю в цілому.
Є три види емпатії:
Разом ці три аспекти емпатії створюють близькість і довіру в будь-яких стосунках.
Ви знаєте, як переконати когось дивитися на речі по-вашому. Ви не наказуєте, а підказуєте, як людині зробити щось краще.
Видатні лідери вимагають від інших найкращих зусиль, говорячи про спільну мету від серця до серця, у спосіб, який резонує.
Талант у вирішенні конфліктів означає, що ви не ігноруєте їх, а можете вислухати всі думки та знайти безпрограшні рішення.
Коучинг або наставництво є ключовою частиною допомоги в розвитку лідерів на майбутнє, зміцнення вашої команди та організації в довгостроковій перспективі. Ви робите це, надаючи відгуки, пропонуючи підтримку та мотивуючи людей навчатися та розвиватися.
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