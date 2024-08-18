Если вы используете эти 10 фраз, то вы эмоционально умнее большинства людей

Эмоциональный интеллект или эмоциональный разум - это черта, присущая высокоэффективным людям. Они всегда знают, что они делают, чувствуют себя довольными от своей работы и имеют хорошее настроение. На практике это разбивается на четыре сферы: самосознание, самоконтроль, социальная осведомленность и управление отношениями.
Какие 10 фраз используют люди, которые значительно эмоционально умнее других людей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC.
Эмоционально умные люди имеют очень много способностей, которые отличают их от других людей. Это: эмоциональное самосознание, эмоциональный самоконтроль, адаптивность, ориентация на достижения, положительное мировоззрение, эмпатия, организационная осведомленность, влияние, управление конфликтами, вдохновляющее лидерство, коучинг и наставничество, а также командная работа.
Какие 10 фраз обычно думают или говорят регулярно люди с высоким эмоциональным интеллектом:
Независимо от того, насколько напряженной или тревожной была ваша жизнь, совершенство в самоконтроле - и в частности в эмоциональном самоконтроле, означает, что вы можете не дать таким разрушительным эмоциям, как гнев и тревога, мешать вам выполнять то, что вам нужно. А если вы и расстроитесь, то скоро придете в норму.
Вместо того чтобы предполагать, что вы или кто-то другой справляется с определенным навыком или задачей столь же хорошо, насколько это кажется в этот момент, вы понимаете, что все, включая вас, могут стать лучше с помощью руководства и практики. Это позитивное видение позволяет двигаться с ударами в жизни и позволяет видеть возможности даже в неудачах.
Вы можете преодолевать неопределенность и адаптироваться к изменениям вместо того, чтобы быть жестокими в том, как вы реагируете. Вы хотите узнать новые способы деятельности и жизни.
Если следить за своей общей целью, несмотря на все, что вас отвлекает в течение дня, это поможет вам ее достичь.
Мать самосознание означает, что вы понимаете, что вызывает ваше настроение и как это заставляет вас думать, чувствовать и желать действовать. Вы можете распознать, например, когда ваши мысли исходят из чувства гнева, тревоги или печали. Самосознание является необходимым условием для лучшего эмоционального самоконтроля и самоконтроля в целом.
Есть три вида эмпатии:
Вместе эти три аспекта эмпатии создают близость и доверие в любых отношениях.
Вы знаете, как убедить кого-нибудь смотреть на вещи по-вашему. Вы не приказываете, а подсказываете, как человеку сделать что-нибудь лучшее.
Выдающиеся лидеры требуют от других наилучших усилий, говоря об общей цели от сердца к сердцу, резонирующим образом.
Талант в разрешении конфликтов означает, что вы не игнорируете их, а можете выслушать все мнения и найти беспроигрышные решения.
Коучинг или наставничество является ключевой частью помощи в развитии лидеров на будущее, укрепление вашей команды и организации в долгосрочной перспективе. Вы делаете это, предоставляя отзывы, предлагая поддержку и мотивируя людей учиться и развиваться.
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