Якщо вам важлива користь. Чим можна замінити білий цукор

Чим замінити цукор, якщо вам важлива користь?

Білий цукор можна замінити фруктами, сухофруктами, медом, сиропом топінамбуру, цикорію, фініків. Також можете скуштувати кокосовий цукор.

Якщо для вас важливий низький глікемічний індекс

Тоді вибирайте у якості підсолоджувача сироп топінамбуру та цикорію.

Якщо ви хочете низький ГІ та малу кількість калорій

Тоді купуйте замість білого цукру такі підсолоджувачі, як еритрит, стевія. Ці цукрозамінники повністю безпечні, вони взяті з рослин, які приносять користь.

Що буде, якщо зовсім виключити цукор?

Відсутність цукру знижує запальні процеси в організмі, зникають прищі, шкіра стає кращою. Тиск нормалізується. Знижується вага, причому за рахунок жиру, а не м'язової маси. Все це разом покращує загальну фізичну форму.