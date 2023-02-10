Якщо вам важлива користь. Чим можна замінити білий цукор

Надмірна кількість цукру може призвести до розвитку діабету, ожиріння та інших проблем в організмі. У його вживанні слід пам'ятати про міру. Але його можна замінити і кориснішими продуктами.
Якими саме розповіла експерт із харчування Наталія Мазурик у Telegram-каналі.
Білий цукор можна замінити фруктами, сухофруктами, медом, сиропом топінамбуру, цикорію, фініків. Також можете скуштувати кокосовий цукор.
Тоді вибирайте у якості підсолоджувача сироп топінамбуру та цикорію.
Тоді купуйте замість білого цукру такі підсолоджувачі, як еритрит, стевія. Ці цукрозамінники повністю безпечні, вони взяті з рослин, які приносять користь.
Відсутність цукру знижує запальні процеси в організмі, зникають прищі, шкіра стає кращою. Тиск нормалізується. Знижується вага, причому за рахунок жиру, а не м'язової маси. Все це разом покращує загальну фізичну форму.
Нагадаємо, що раніше Мазурик розповідала, як обрати у магазині хорошу червону ікру.
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