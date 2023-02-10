Если вам важна польза. Чем можно заменить белый сахар

Избыточное количество сахара может привести к развитию диабета, ожирению и другим проблемам в организме. В его употреблении нужно помнить о мере. Но его можно заменить и более полезными продуктами.
Какими именно рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик в Telegram-канале.
Белый сахар можно заменить фруктами, сухофруктам, медом, сиропом топинамбура, цикория, фиников. Также можете попробовать кокосовый сахар.
Тогда выбирайте в качестве подсластителя сироп топинамбура и цикория.
Тогда покупайте вместо белого сахара такие подсластители, как эритрит, стевия. Эти сахарозаменители полностью безопасны, они взяты из растений, которые приносят пользу.
Отсутствие сахара снижает воспалительные процессы в организме, исчезают прыщи, кожа становится лучше. Давление нормализуется. Снижается вес, причем, за счет жира, а не мышечной массы. Все это вместе улучшает общую физическую форму.
Напомним, что ранее Мазурик рассказывала, как выбрать в магазине хорошую красную икру.
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