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Якщо у садочку вимагають довідку з роботи від батьків: юрист пояснив, що робити

Фото: Як довести дитячому садочку, що довідка з роботи не потрібна (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

У багатьох дитсадках в Україні від батьків знову почали вимагати довідки з місця роботи, щоб записати дитину до дошкільного закладу.

У Юридичному раднику для ВПО розповіли, чи є такі дії законними.

Довідка з роботи не потрібна

Зазначається, що Чинним законодавством поки що не передбачено надання довідки з місця роботи батьків при влаштуванні дитини до дитячого садка.

Так, згідно з Положенням про заклад дошкільної освіти, затвердженим постановою Кабміну від 12.03.2003 № 305 для прийому до закладу дошкільної освіти, необхідно надати лише заяву батьків або інших законних представників дитини; медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти; свідоцтво про народження.

Наприклад, для ВПО для оформлення дитини до дитячого садка може ще знадобитися довідка про взяття на облік ВПО.

Вимоги довідок – незаконні

"На практиці справді садки вимагають надання таких довідок, керуючись рішеннями місцевої влади (виконавчих комітетів), яким вони підкоряються. Однак такі вимоги суперечать законодавству України", - повідомили юристи.

Відповідно у батьків є право оскаржити такі неправомірні дії: шляхом звернення до відділу освіти за місцем знаходження дошкільного навчального закладу або в судовому порядку - за наявності письмової відмови від навчального закладу та органів місцевого самоврядування у влаштуванні дитини до дитячого садка.

Нагадаємо, що мешканцям Києва розповіли, як зараз записати дитину до дитячого садка.

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