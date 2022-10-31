Якщо у садочку вимагають довідку з роботи від батьків: юрист пояснив, що робити

У багатьох дитсадках в Україні від батьків знову почали вимагати довідки з місця роботи, щоб записати дитину до дошкільного закладу.
У Юридичному раднику для ВПО розповіли, чи є такі дії законними.
Зазначається, що Чинним законодавством поки що не передбачено надання довідки з місця роботи батьків при влаштуванні дитини до дитячого садка.
Так, згідно з Положенням про заклад дошкільної освіти, затвердженим постановою Кабміну від 12.03.2003 № 305 для прийому до закладу дошкільної освіти, необхідно надати лише заяву батьків або інших законних представників дитини; медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти; свідоцтво про народження.
Наприклад, для ВПО для оформлення дитини до дитячого садка може ще знадобитися довідка про взяття на облік ВПО.
"На практиці справді садки вимагають надання таких довідок, керуючись рішеннями місцевої влади (виконавчих комітетів), яким вони підкоряються. Однак такі вимоги суперечать законодавству України", - повідомили юристи.
Відповідно у батьків є право оскаржити такі неправомірні дії: шляхом звернення до відділу освіти за місцем знаходження дошкільного навчального закладу або в судовому порядку - за наявності письмової відмови від навчального закладу та органів місцевого самоврядування у влаштуванні дитини до дитячого садка.
Нагадаємо, що мешканцям Києва розповіли, як зараз записати дитину до дитячого садка.