Російською мовою - з перекладачем: у Львові оголошення у лікарні вразило мережу

У Львові в одній із лікарень з'явилось оголошення щодо необхідності спілкуватися в закладі виключно державною мовою.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост журналіста Костянтина Андріюка у Facebook.
Адміністрація закладу звернулась до пацієнтів з прохання спілкуватись виключно українською мовою з лікарями. Однак, у випадку, коли людина хоче це зробити російською мовою, то це потрібно робити з перекладачем.
"У приміщенні лікарні спілкуються виключно державною (українською) мовою. У випадку необхідності вам звернутись до медичного персоналу мовою агресора приходьте, будь ласка, з перекладачем", - йдеться у повідомленні.
Автори оголошення посилаються на статтю 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
У мережі оголошення викликало неабиякий резонанс. Зокрема, одні виступили на підтримку керівництва медичного закладу, а інші наполягають на праві вільно спілкуватися російською мовою.
Також деякі користувачі нагадують про статтю 10 Конституції України, в якій йдеться, що "гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України".
Раніше ми повідомляли, що у Харкові працівник піцерії відмовився обслуговувати українською мовою.
Також ми писали, що у Львові на ринку спалахнув мовний скандал через "рускоговорящих".