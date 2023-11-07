На русском языке - с переводчиком: во Львове объявление в больнице поразило сеть
Во Львове в одной из больниц появилось объявление о необходимости общаться в заведении исключительно на государственном языке.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост журналиста Константина Андриюка в Facebook.
Что написано в объявлении
Администрация заведения обратилась к пациентам по просьбе общаться исключительно на украинском языке с врачами. Однако, если человек хочет это сделать на русском языке, то это нужно делать с переводчиком.
"В помещении больницы общаются исключительно на государственном (украинском) языке. В случае необходимости вам обратиться к медицинскому персоналу на языке агрессора приходите, пожалуйста, с переводчиком", - говорится в сообщении.
Авторы объявления ссылаются на статью 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Объявление в больнице во Львове (фото: facebook.com/Andriyak)
Реакция сети
В сети объявление вызвало большой резонанс. В частности, одни выступили в поддержку руководства медицинского учреждения, а другие настаивают на праве свободно общаться на русском языке.
- Почему украинцы в Эстонии не говорят на эстонском языке, а говорят на русском языке? Может вы тоже им скажите, что в Эстонии эстонский является государственным языком
- Спекуляция на тему языка это тупое дело для самого языка. Языку нужна протекция как культурное достояние, а не языковое гестапо
- Языковая манипуляция! Это не объединяет нас. Все же нужно быть толерантными
- Надо осторожно разговаривать на украинском, чтобы случайно не сказать русское слово
- Переводчик должен быть лицензирован от власти
Также некоторые пользователи напоминают о статье 10 Конституции Украины, в которой говорится, что "гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины".
Ранее мы сообщали, что в Харькове работник пиццерии отказался обслуживать на украинском языке.
Также мы писали, что во Львове на рынке разразился языковой скандал из-за "русскоговорящих".