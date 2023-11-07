На русском языке - с переводчиком: во Львове объявление в больнице поразило сеть

Во Львове в одной из больниц появилось объявление о необходимости общаться в заведении исключительно на государственном языке.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост журналиста Константина Андриюка в Facebook .

Что написано в объявлении

Администрация заведения обратилась к пациентам по просьбе общаться исключительно на украинском языке с врачами. Однако, если человек хочет это сделать на русском языке, то это нужно делать с переводчиком.

"В помещении больницы общаются исключительно на государственном (украинском) языке. В случае необходимости вам обратиться к медицинскому персоналу на языке агрессора приходите, пожалуйста, с переводчиком", - говорится в сообщении.

Авторы объявления ссылаются на статью 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Объявление в больнице во Львове (фото: facebook.com/Andriyak)

Реакция сети

В сети объявление вызвало большой резонанс. В частности, одни выступили в поддержку руководства медицинского учреждения, а другие настаивают на праве свободно общаться на русском языке.

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Языковая манипуляция! Это не объединяет нас. Все же нужно быть толерантными

Надо осторожно разговаривать на украинском, чтобы случайно не сказать русское слово

Переводчик должен быть лицензирован от власти

Также некоторые пользователи напоминают о статье 10 Конституции Украины, в которой говорится, что "гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины".