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На русском языке - с переводчиком: во Львове объявление в больнице поразило сеть

Львов, Вторник 07 ноября 2023 15:08
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На русском языке - с переводчиком: во Львове объявление в больнице поразило сеть В больнице Львова заметили необычное объявление (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове в одной из больниц появилось объявление о необходимости общаться в заведении исключительно на государственном языке.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост журналиста Константина Андриюка в Facebook.

Что написано в объявлении

Администрация заведения обратилась к пациентам по просьбе общаться исключительно на украинском языке с врачами. Однако, если человек хочет это сделать на русском языке, то это нужно делать с переводчиком.

"В помещении больницы общаются исключительно на государственном (украинском) языке. В случае необходимости вам обратиться к медицинскому персоналу на языке агрессора приходите, пожалуйста, с переводчиком", - говорится в сообщении.

Авторы объявления ссылаются на статью 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

На русском языке - с переводчиком: во Львове объявление в больнице поразило сетьОбъявление в больнице во Львове (фото: facebook.com/Andriyak)

Реакция сети

В сети объявление вызвало большой резонанс. В частности, одни выступили в поддержку руководства медицинского учреждения, а другие настаивают на праве свободно общаться на русском языке.

  • Почему украинцы в Эстонии не говорят на эстонском языке, а говорят на русском языке? Может вы тоже им скажите, что в Эстонии эстонский является государственным языком
  • Спекуляция на тему языка это тупое дело для самого языка. Языку нужна протекция как культурное достояние, а не языковое гестапо
  • Языковая манипуляция! Это не объединяет нас. Все же нужно быть толерантными
  • Надо осторожно разговаривать на украинском, чтобы случайно не сказать русское слово
  • Переводчик должен быть лицензирован от власти

Также некоторые пользователи напоминают о статье 10 Конституции Украины, в которой говорится, что "гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины".

Ранее мы сообщали, что в Харькове работник пиццерии отказался обслуживать на украинском языке.

Также мы писали, что во Львове на рынке разразился языковой скандал из-за "русскоговорящих".

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