Якщо немає льоху. Які овочі та фрукти найкраще зберігати на балконі взимку

Картопля

Картопля чудово підходить для зберігання на балконі, особливо у термобоксах або пластикових контейнерах. Важливо підтримувати температуру від 2 до 5°C та забезпечити хорошу вентиляцію. Контейнери повинні бути чистими, з отворами для циркуляції повітря.

Правильна упаковка дозволяє зберігати картоплю до 6-10 місяців без втрати якості. Уникайте прямих сонячних променів, щоб не допустити позеленіння бульб. Регулярно перевіряйте картоплю на наявність зіпсованих бульб і видаляйте їх, щоб уникнути поширення гниття.

Морква і буряк

Морква та буряк добре зберігаються у дерев'яних ящиках, засипаних піском або тирсою. Такий спосіб дозволяє коренеплодам довше залишатися свіжими та соковитими. Температура повинна бути близько 0-2°C.

Важливо слідкувати, щоб пісок був чистим і сухим, адже зайва волога може призвести до гниття овочів. Перед зберіганням коренеплоди варто обережно очистити від землі, не пошкоджуючи шкірку.

Капуста

Капуста довго зберігається на балконі за умови низької температури та відсутності конденсату. Її можна загорнути в папір або харчову плівку для кращого збереження.

Вологість має бути помірною, щоб уникнути висихання або гниття листя. Качани можна підвісити або розкласти на полицях. Варто регулярно оглядати капусту на предмет появи плісняви і своєчасно видаляти ушкоджені листки.

Якщо правильно облаштувати балкон, на ньому можна добре зберігати овочі та фрукти взимку (фото: Freepik.com)

Яблука та груші

Яблука і груші добре зберігаються в прохолодному місці, якщо їх не змішувати з іншими фруктами та овочами. Важливо перебрати плоди перед зберіганням і відкласти ушкоджені. Температура зберігання має бути близько 0-3°C.

Кожен плід можна загорнути в папір, щоб уникнути контакту з іншими. Для кращого зберігання слід уникати зберігання поруч із продуктами, які виділяють етилен.

Цибуля і часник

Цибуля та часник потребують сухого і прохолодного місця для тривалого зберігання. Ідеальним варіантом є підвішування у сітках або зберігання в дерев'яних ящиках з отворами для вентиляції.

Не допускайте потрапляння вологи, адже це може спричинити гниття. Часник можна зберігати у пучках або в косах. Періодично перевіряйте їх стан і видаляйте зіпсовані головки.

Гарбузи та кабачки

Гарбузи та кабачки добре переносять зберігання на балконі за умови дотримання температури від 5 до 10°C. Вони мають міцну шкірку, яка захищає від втрати вологи та пошкоджень. Найкраще зберігати їх на полицях або в ящиках із соломою, щоб уникнути контакту з холодною поверхнею.

Гарбузи та кабачки можна зберігати до кількох місяців без втрати смакових якостей. Важливо забезпечити їм хорошу вентиляцію та уникати потрапляння прямого сонячного світла.

Квашені овочі

Квашена капуста, огірки або інші квашені овочі чудово зберігаються на балконі взимку. Їм потрібна температура близько 0-4°C, щоб зберегти свіжість і уникнути замерзання.

Овочі в банках або бочках варто накривати ковдрою або старою ковдрою для підтримки стабільної температури. Періодично перевіряйте стан квашених продуктів, щоб уникнути утворення плісняви.