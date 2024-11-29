Як зберігати моркву на зиму, щоб вона не запліснявіла

Зберігання моркви на зиму - це важливий етап для кожного садівника та кухаря. Щоб морква не запліснявіла та не втратила своїх корисних властивостей, потрібно дотримуватись певних простих правил.

РБК-Україна (проєкт Styler), розповідає, де зберігати моркву, щоб вона не запліснявіла за зиму.

Як підготувати моркву до зберігання

На тривалість зберігання моркви впливають лише не умова зберігання, а й підготовка коренеплодів до закладання на зиму.

Сортування моркви

Перш ніж зберігати моркву, важливо вибрати сорт, який добре підходить для зимового зберігання. Зазначають, що для тривалого зберігання найкраще підходять середньостиглі і пізньостиглі сорти.

Вибирайте тільки здорові коренеплоди без ознак пошкоджень або хвороб, щоб уникнути швидкого гниття.

Обрізка коренеплоду

Щоб морква довше зберігалася в будь-якому приміщенні, рекомендують зарізати бадилля, залишивши близько 1 см зелені. Невеликі хвостики вони допомагають зберігати свіжість.

Очищення морквин

Краще викопувати моркву, коли земля суха, щоб коренеплоди не були занадто вологими. Після збору необхідно акуратно очистити моркву від землі.

Якщо погода під час збирання була суха та ясна, не обов'язково мити моркву перед зберіганням, оскільки волога може призвести до гниття.

Проте зібрано в дощову погоду моркву все ж слід промити, адже бруд підвищує ризик загнивання моркви. Після миття моркву потрібно просушити.

Де зберігати моркву

Морква потребує специфічних умов для зберігання, щоб не запліснявіти. Але існує кілька загальних правил:

Стабільна температура. Ідеальна температура для зберігання моркви становить від 0 до +4 градусів. Зберігати коренеплоди слід у прохолодному, сухому та темному місці.

Ідеальна температура для зберігання моркви становить від 0 до +4 градусів. Зберігати коренеплоди слід у прохолодному, сухому та темному місці. Не надто висока вологість. Зберігання при високій вологості сприяє розвитку цвілі. Однак, якщо вологість буде надто низькою, морква може засохнути. Тому оптимальна вологість для зберігання моркви - близько 90-95%.

Зберігання при високій вологості сприяє розвитку цвілі. Однак, якщо вологість буде надто низькою, морква може засохнути. Тому оптимальна вологість для зберігання моркви - близько 90-95%. Вентиляція в приміщенні. Для запобігання утворенню плісняви важливо забезпечити хорошу вентиляцію місця зберігання.

Як підготувати моркву до зберігання (фото: Freepik)

В підвалі

Льох або підвал забезпечує оптимальні умови для тривалого зберігання моркви, якщо вологість повітря невисока. Перед тим, як закладати моркву на зберігання підвал дезінфікують та іноді білять стіни вапном, що запобігти розвитку хвороб коренеплодів.

На балконі

Балкон може стати чудовим місцем для зберігання моркви в ящиках. Для цього коренеплоди потрібно додатково накрити ковдрою, щоб вберегти від перемерзання.

Втім, на відкритому балконі моркву зберігають лише до заморозків, а потім переносять в приміщення. Інакше морква може запліснявіти.

В землі

Один з найкращих способів зберігати моркву - закопати її в пісок. Як зазначають, пісок підтримує стабільність температури та запобігає розвитку хвороб. Для зберігання моркви важливо обирати глинистий, але не річковий.

Для цього вибирайте ящики або контейнери з отворами для вентиляції, покладіть шар піску, розкладіть моркву та знову засипте піском. Цей метод допомагає зберегти моркву в ідеальному стані без утворення плісняви.

Де зберігати моркву на зиму (фото: Freepik)

В холодильнику

Для невеликої кількості моркви ідеально підійде звичайний холодильник. Зберігайте її в контейнерах або пластикових пакетах. Проте в холодильнику часто буває зависокий рівень вологості.

В папері

Папір забезпечує потік повітря, але перешкоджає впливу вологи. Для такого способу зберігання немиту, але відсортовану моркву обгортають у міцний папір або газету по 5-6 штук. Вологий папір обов'язково потрібно замінити.

В пакетах

Якщо у вас немає підвалу або льоху, ви можете використовувати пластикові пакети з отворами для повітря. Це допоможе зберегти вологість та запобігти плісняві.

В тирсі

Іноді замість піску використовують тирсу, яка стійка до цвілі. Щоб зберегти моркву таким способом, потрібно викласти по черзі шар коренеплодів і шар тирси.

Не забувайте періодично перевіряти моркву на наявність гнилі або плісняви. Якщо ви помітили пошкоджені коренеплоди, негайно їх видаліть, щоб вони не пошкодили інші морквини. Це допоможе уникнути поширення грибкових інфекцій.